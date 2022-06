Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN) De Europese beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 104 punten voor de Duitse DAX en een plus van 48 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 54 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag lager geëindigd.

De Europese beurzen verloren vanmiddag terrein na het verschijnen van het Amerikaanse banenrapport. Donderdag verscheen een zwakker ADP-banenrapport, wat de speculatie aanwakkerde dat de Fed misschien wat minder strak aan de beleidsteugels zou gaan trekken.

"We zitten in een nieuw tijdperk, dat van een hoge inflatie, en een zwak banenrapport zal de Fed er niet van weerhouden om de rentes te verhogen", aldus analist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote in reactie op het tegenvallende banenrapport van ADP.

Het sterke rapport van de Amerikaanse overheid deed marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag inderdaad concluderen dat de Fed geen reden heeft om af te wijken van het ingezette rentebeleid.

De inkoopmanagersindex voor de dienstensector in de eurozone liet in mei minder groei zien.

"Een sterke vraag naar diensten hielp om de economische groei in mei robuust te houden", concludeerde econoom Chris Williamson van Markit desalniettemin. Hij schat dat het bruto binnenlands product onderliggend met iets meer dan een half procent stijgt. "Maar de risico's liggen de komende maanden aan de onderkant", waarschuwt Williamson, onder meer wijzend op het tekort aan onderdelen.

De detailhandelsverkopen in de eurozone daalden in april onverwacht.



Bedrijfsnieuws

Aperam overweegt een combinatie met de Spaanse sectorgenoot Acerinox. Dit schreef persbureau Bloomberg vrijdag op basis van bronnen, wat vervolgens door Aperam werd bevestigd. Het aandeel Aperam steeg ruim 2 procent in Amsterdam, Acerinox daalde 2,5 procent in Madrid.

In Frankfurt ging Hannover Re aan kop, met een winst van bijna 3 procent. Munich R won meer dan een procent. Zalando belandde onderaan in de DAX, met een daling van het aandeel van meer dan 3,5 procent. HelloFresh en Delivery Hero verloren meer dan 2 procent.

In Parijs deed Eurapi goede zaken, met een plus van ruim 3 procent. Stellantis was hekkensluiter in de CAC40 met een verlies van bijna 3,5 procent. STMicroelectronics verloor bijna 2,5 procent.

In Amsterdam verloor Just Eat Takeaway zo'n 5 procent. Techfondsen ASMI en Adyen daalden 2 tot 2,5 procent.

Euro STOXX 50 3.779,00 (-0,4%)

STOXX Europe 600 440,09 (-0,3%)

DAX 14.460,09 (-0,2%)

CAC 40 6.485,30 (-0,2%)

FTSE 100 7.532.95 (-1,0% - slotstand woensdag)

SMI 11.529,16 (-0,2%)

AEX 700,69 (-0,4%)

BEL 20 3.881,51 (+0,6%)

FTSE MIB 24.166,66 (-1,1%)

IBEX 35 8.724,80 (-0,2%)

AMERIKAANSE AANDELEN

De Amerikaanse futures voorspellen maandag een hogere opening.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag lager geëindigd. Alles stond in het teken van het banenrapport van mei. Uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat het aantal banen in de VS in mei is gestegen met 390.000, terwijl de markt rekende op een stijging van 328.000 banen.

De werkloosheid bleef onveranderd op 3,6 procent, waar een daling tot 3,5 procent was voorzien. Het gemiddelde uurloon steeg in mei met 0,3 procent naar 31,95 dollar, wat op jaarbasis een stijging van ruim 5,2 procent betekende. De arbeidsparticipatie kwam in mei uit op 62,3 procent.

De banengroei in mei heeft het solide beeld van de maanden ervoor bevestigd en daarmee ook het rentebeleid van de Federal Reserve, volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank.

"Ook de loonontwikkeling past bij de trend van de afgelopen maanden en duidt er op dat de Fed geen wijzigingen in het lopende rentebeleid in overweging hoeft te nemen", meent Marey.

Marktstrateeg Frank Øland van Danske Bank lette in het banenrapport vooral op de loongroei, want dat, in combinatie met een krappe arbeidsmarkt, zou druk kunnen zetten op de aandelenmarkten.

"Dat is een ongelukkige cocktail", aldus de marktkenner, omdat de inflatie breder wordt binnen de economie, waardoor de Fed zijn verkrappende beleid moet voortzetten.

De Amerikaanse tienjaarsrente is vrijdag gestegen naar 2,96 procent. WTI-olie kostte bijna 119 dollar en daarmee op weekbasis zo'n 4 procent duurder.

Verder werd op macro-economisch vlak vrijdag bekend dat de dienstensector in de VS in mei minder hard is gegroeid.

Bedrijfsnieuws

Aandelen van de Amerikaanse vaccinmaker Novavax verloren vrijdag 20 procent van hun waarde, nadat de US Food and Drug Administration meldde dat er risico's zijn op een mogelijke hartontsteking die verband houdt met het coronavaccin van het bedrijf.

De gegevens werden vrijgegeven voorafgaand aan een bijeenkomst van de FDA op 7 juni om te bepalen of het Novavax-vaccin moet worden goedgekeurd voor gebruik in noodgevallen.

Tesla daalde ruim 9 procent, nadat CEO Elon Musk in een e-mail aan alle leidinggevenden binnen het bedrijf meldde het personeelsbestand met 10 procent te willen reduceren. Hij zei een "super slecht gevoel" te hebben over de economie en kondigde tevens een wereldwijde personeelsstop aan.

American Airlines sloot meer dan 7 procent lager, hoewel de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij in het tweede kwartaal rekent op een omzetgroei van 11 tot 13 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Eerder rekende American Airlines nog op een omzetgroei van 6 tot 8 procent.

Coinbase verloor bijna 10 procent, nadat het handelsplatform bekendmaakte dat het de stop op het werven van nieuw personeel wil verlengen en dat het een aantal uitstaande vacatures zal intrekken.

Okta, een bedrijf voor identiteits- en toegangsbeheer, steeg 5 procent, na beter dan verwachte kwartaalcijfers donderdagavond.

Aandelen Marriott stegen licht. De hotelketen schorst zijn activiteiten in Rusland op.

S&P 500 index 4.108,54 (-1,6%)

Dow Jones index 32.899,70 (-1,1%)

Nasdaq Composite 12.012,73 (-2,5%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren maandag hoger.

Nikkei 225 27.956,64 (+0,7%)

Shanghai Composite 3.228,93(+1,1%)

Hang Seng 21.351,52 (+1,1%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0727. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar op 1,0721.

USD/JPY Yen 130,65

EUR/USD Euro 1,0727

EUR/JPY Yen 140,14

MACRO-AGENDA:

02:45 Inkoopmanagersindex diensten Caixin - Mei (Chi)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten