'Oprichter Maloney overwoog bod Grubhub'

(ABM FN-Dow Jones) Oprichter Matt Maloney van Grubhub zou eerder dit jaar samen met private equitybedrijf General Atlantic hebben overwogen om de Amerikaanse tak van Just Eat Takeaway terug te kopen. Dit meldt The Sunday Times zondag op basis van bronnen. Maloney verkocht Grubhub vorig jaar voor 7,3 miljard dollar aan de Amsterdamse maaltijdbezorger. Uiteindelijk zouden Maloney en General Atlantic hebben besloten om geen bod uit te brengen, aldus de krant. CEO Jitse Groen van Just Eat Takeaway staat onder druk en verschillende grootaandeelhouders eisen dat er orde op zaken wordt gesteld, bijvoorbeeld door de Amerikaanse tak te verkopen. "JET heeft een nieuwe CFO nodig om de geloofwaardigheid bij de kapitaalmarkten te herstellen en een nieuwe raad van commissarissen om het bedrijf snel te heroriënteren op Europa, en om de opbrengsten van desinvesteringen [door verkoop van GrubHub] te gebruiken om de kapitalisatie van JET te versterken en actief andere strategische opties te evalueren", meldde Cat Rock eind april, in aanloop naar de jaarvergadering van Just Eat begin mei. Just Eat is op zoek naar een strategische partner voor Grubhub en kijkt ook of een verkoop, eventueel gedeeltelijk, een optie is The Sunday Times meldde vorige week dat Grubhub met hulp van Bank of America aan verschillende potentiële kopers is aangeboden "tegen een fractie" van de koopprijs. Het is volgens de krant nog maar zeer de vraag of er onder de huidige marktomstandigheden een koper wordt gevonden. General Atlantic is onder meer bekend als investeerder in TikTok. Bron: ABM Financial News

