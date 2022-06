KLM hervat vluchten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) KLM heeft de vluchtuitvoering op zondag weer volgens plan kunnen hervatten. Dit liet het Nederlandse onderdeel van Air France-KLM zondagmiddag weten. Dit betekent dat sinds vanmorgen passagiers weer vanuit de Europese bestemming naar en via Amsterdam kunnen reizen. Zaterdag werd besloten om op het einde van dag geen passagiers vanaf Europese bestemmingen naar Amsterdam te vliegen, volgens KLM door een combinatie van ongunstige weersomstandigheden en beperkte baancapaciteit door baanonderhoud op Schiphol. Een groot aantal KLM-vluchten werd hierdoor zaterdag vertraagd of zelfs aanvullend geannuleerd. KLM verwacht ook de rest van zondag de geplande vluchtuitvoering goed uit te kunnen voeren en geen aanvullende maatregelen te hoeven nemen. Wel kan er als gevolg van de drukte op Schiphol en het voorspelde onweer einde van de dag nog sprake zijn van enkele vertragingen of verstoringen, waarschuwde de maatschappij.? Bron: ABM Financial News

