Markt in afwachting van rentebesluit ECB

(ABM FN-Dow Jones) Nu het cijferseizoen achter de rug is, zullen beleggers komende week vooral kijken naar de macro-agenda en met name het rentebesluit van de Europese Centrale Bank.

Maandag zijn de markten gewoon geopend, ondanks dat het Tweede Pinksterdag is. De agenda is bijna leeg en veel handelaren zullen een extra vrije dag nemen. Alleen een Chinese inkoopmanagersindex trekt de aandacht.

Op dinsdag is er een rentebesluit in Australië en let de markt op de Duitse fabrieksorders. Ook de Amerikaanse handelsbalans is interessant. Op donderdag volgen de exportcijfers uit China.

Halverwege de week is er attentie voor de Duitse industriële productie en een groeicijfer voor de eurozone. Ook de wekelijkse olievoorraden in de VS staan gepland.

Donderdag is er een Nederlands inflatiecijfer en staan de wekelijkse steunaanvragen in de VS op rol. De meeste aandacht zal echter uitgaan naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank.

"Door de hardnekkige en steeds verder oplopende inflatie in de eurozone, kan het zo maar zijn dat de ECB hierdoor de rente in juli niet met 0,25 procentpunt, maar met 0,50 procentpunt zal verhogen om de inflatie aan te pakken", denkt valutaspecialist Joost Derks van iBanFirst.

"Er is al veel kritiek dat de ECB achter de feiten aanloopt, dus het zou mij niet verbazen als ze daadkrachtig over wil komen […] en een helder statement maakt met hopelijk een duidelijk plan voor de toekomst."

Een daadkrachtig statement zal dat de euro zeer waarschijnlijk flink ondersteunen denkt Derks, en hij meent dat een opmars naar 1,0830 dan mogelijk is.

Vrijdag zijn er inflatiecijfers uit de VS en China en staat het Amerikaanse consumentenvertrouwen geagendeerd. Ook is de Russische centrale bank aan zet met een rentebesluit.