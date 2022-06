Beursblik: ECB zal renteverhoging in juli bevestigen

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank houdt het kruit bij het rentebesluit deze week nog droog en zal vooral een aanstaande renteverhoging in juli willen bevestigen. Dit is de verwachting van door ABM Financial News geraadpleegde economen voorafgaand aan het rentebesluit.

Economen van RBC Capital verwachten dat er veel vragen zullen komen over de omvang van een eerste renteverhoging.

"We denken dat, gezien de onzekerheid over de economische vooruitzichten en het streven van de ECB naar geleidelijkheid, aangezien zij voor het eerst in meer dan tien jaar de rente verhoogt, het onwaarschijnlijk is dat zij uiteindelijk zal kiezen voor renteverhogingen van 50 basispunten, hoewel het risico bestaat dat [ECB-voorzitter Christine ] Lagarde de deur hiernaar niet volledig sluit in de persconferentie na de vergadering", aldus RBC.

Volgens Carsten Brzeski van ING is een renteverhoging met 50 basispunten niet van tafel, gezien de verder oplopende inflatie in Duitsland en de eurozone als geheel. In Duitsland noteert de inflatie momenteel op het hoogste punt in 50 jaar.

ECB-bestuurders als Lagarde en hoofdeconoom Philip Lane hintten de afgelopen tijd op een verhoging met 25 basispunten.

"Als de kerninflatie in de eurozone in mei en juni verder oploopt, zouden Lagarde en Lane wel eens spijt kunnen krijgen dat ze zich al hebben gecommitteerd [aan 25 basispunten]", aldus de ING-econoom.

Ook Andrew Kenningham van Capital Economics sluit niet uit dat de ECB kiest voor een renteverhoging met 50 basispunten.

"Nu de totale inflatie en de kerninflatie opnieuw meer dan verwacht stijgen, is het nu onontkoombaar om af te rekenen met de negatieve rente", aldus de econoom.

Een stijging van de depositorente met 25 basispunten in juli lijkt een uitgemaakte zaak, maar de stijging zou ook groter kunnen zijn, meent Kenningham.

"De ECB lijkt zeker te gaan bevestigen dat ze de rente in juli zal verhogen en we vermoeden dat ze de deur zal open laten voor een verhoging van 50 basispunten", aldus de marktkenner.

Economen van Goldman Sachs verwachten dat de depositorente, momenteel op -0,50 procent, in juli en september met 25 basispunten wordt verhoogd.

"Hoewel een aantal voorzitters van de nationale centrale banken openstaan voor verhogingen van 50 basispunten is de drempel daarvoor mogelijk te hoog", aldus de Amerikaanse bank, die rekening houdt met een depositorente van 1,5 procent in juni 2023.

Belangrijk onderdeel van het rentebesluit van donderdag is de toelichting van Lagarde met nieuwe inflatieramingen. In maart werd gerekend op een inflatie van 5,1 procent in 2022, van 2,1 procent in 2023 en van 1,9 procent in 2024.

Marktstrategen van TD Securities sluiten niet uit dat in de nieuwe voorspellingen, de inflatie in 2024 nog steeds boven de 2 procent lig.

Als dat het geval is, dan is dat zeker een duidelijke voorwaarde dat de ECB het beleid moet verkrappen. Voor 2022 wordt de inflatieverwachting vermoedelijk opwaarts bijgesteld naar 7 procent, aldus TD Securities, dat ook verwacht dat de economische groei voor dit en volgend jaar neerwaarts wordt bijgesteld.

In maart rekende de ECB voor 2022 op een groei van 3,7 procent en op 2,8 procent voor 2023.

De centrale bank maakt donderdag om 13:45 uur het rentebesluit bekend, gevolgd door een toelichting van voorzitter Lagarde, drie kwartier later.