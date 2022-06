Beursblik: inlijven Accell geen eenvoudige opgave Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Accell Group

(ABM FN-Dow Jones) Het wordt geen eenvoudige opgave voor KKR en Teslin om de overnamedeal van Accell nog te laten slagen. Dit blijkt nadat Accell vrijdagavond meldde dat 73,5 procent van de aandelen is aangemeld onder het bod. Dat is minder dan de 80 procent die gold als minimum. "Omdat deze acceptatiedrempel niet werd gehaald, overweegt de bieder zijn opties en wordt de markt te zijner tijd geïnformeerd", meldde het begeleidende persbericht. Er zijn nu verschillende opties voor KKR en Teslin, blijkt uit een rondgang van ABM Financial News onder analisten. Ten eerste kunnen zij verzoeken om de acceptatiegrens te verlagen naar 70 procent. Indien veel passieve beleggers nog geen kans zagen hun stukken aan te melden, dan zou hiervoor wellicht toestemming komen. Ook kan de aanmeldingstermijn met minimaal twee weken worden verlengd, in de hoop dat een deel van de beleggers dan alsnog in actie komt. Wellicht dat het daarbij helpt, als de bieders hun bod met enkele euro's verhogen. Maar KKR en Teslin kunnen natuurlijk ook gewoon besluiten om weg te lopen. "Een verlenging is de makkelijkste en de meest logische optie", aldus analist Corné van Zeijl van Actiam. “Het kost niets, je wint tijd en je kunt deze tijd gebruiken om de tegenstribbelende externe aandeelhouders toch voor je te winnen.” Ook kan volgens Van Zeijl worden geprobeerd om de twee protesterende aandeelhouders te laten meedoen in de deal op dezelfde basis als Teslin dat kan. "Ik denk echter dat deze brug al verbrand is." "Het spel is nog niet gespeeld", oordeelt ook analist Martijn den Drijver van ABN AMRO Oddo, die Accell een "interessant bedrijf" vindt dat ook prima kan floreren met een beursnotering. Bron: ABM Financial News

