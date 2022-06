Video: beursexperts erg optimistisch voor juni met ASML en Aegon als favoriet Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Beursexperts zijn positief gestemd voor juni en zien vooral kansen in ASML en Aegon. Dit blijkt uit de maandenquête van analist Corné van Zeijl. Van de experts rekent 52 procent op een stijging van de AEX van meer dan 2 procent. "Zoveel optimisme hebben we afgelopen drie jaar maar eenmaal eerder gezien. Ze hebben hun roze bril opgezet", aldus Van Zeijl. "Men vindt aandelen wel even genoeg gedaald." Slechts 24 procent rekent op een daling deze maand. De beste kansen zien de experts voor komende maand in ASML, gevolgd door Aegon en Heineken. Wegblijven moeten beleggers volgens de experts bij Philips. Ook Shell is niet geliefd, terwijl het aandeel voor mei juist nog werd getipt als een topper, wat gezien de koersstijging, ondanks de ex-dividend notering, ook volledig terecht was, aldus Van Zeijl. En ook Just Eat Takeaway staat weer op het lijstje floppers. Klik hier voor: beursexperts erg optimistisch voor juni met ASML en Aegon als favoriet Bron: ABM Financial News

