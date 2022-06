Uitgelicht: week in beeld

(ABM FN-Dow Jones) De hoge inflatie, het verkrappende monetaire beleid van centrale banken, de oorlog in Oekraïne en de zorgen over een mogelijke recessie waren ook afgelopen week de dominante factoren die het sentiment bepaalden.

Veel aandacht was er voor het Amerikaanse banenrapport, omdat de arbeidsmarkt bepalend is voor het beleid van de Amerikaanse centrale bank. Uit de cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat het aantal banen in de VS is in mei is gestegen met 390.000, terwijl de markt slechts rekende op een stijging van 328.000 banen. De werkloosheid bleef onveranderd 3,6 procent.

De Amerikaanse banengroei in mei heeft het solide beeld van de maanden ervoor bevestigd en daarmee ook het rentebeleid van de Federal Reserve, zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News.

Jean-Paul van Oudheusden, marktanalist bij Toro, trapte de week af voor de camera van ABM Financial News. "De energietransitie is in volle gang en niet te stoppen, maar snel gaat het niet", zei hij.

Volgens hem komt de wereld momenteel energie tekort. "Als straks China het zero-Covid beleid loslaat gaat het aantal reizen wereldwijd terug naar normaal. Dan komen we met z’n allen al helemaal energie tekort", maar beleggers realiseerden zich volgens hem dat door stijgende kosten, langzame aanpassing van wet- en regelgeving en een stijgende rente de toch al stevig geprijsde 'groene' aandelen waarschijnlijk niet binnen afzienbare tijd het gehoopte rendement gaan opleveren.

Overheden kunnen helpen om de energietransitie te bespoedigen. "De wil is er ook, zeker in Europa, maar men kan niet alles tegelijkertijd."

Politici doen er volgens de marktanalist van eToro verstandig aan om eerst de inflatie en energieprijzen weer onder controle te krijgen en dan weer volle kracht vooruit te gaan met duurzame energie. "Tot het zover is zitten ook beleggers in duurzame aandelen in de wachtkamer."

Marktanalist Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management richtte zijn vizier op de dienstensector van de eurozone. Deze toonde in mei veerkracht, ondanks dat het consumentenvertrouwen zich op recessieniveau bevond, zei hij.

"Dit in contrast met het VK, waar de conjunctuurenquête in de dienstensector in mei een aanzienlijke vertraging van het groeitempo liet zien, wat meer in lijn is met verwachtingen die passen bij de recente zwakte van het consumentenvertrouwen."

Voor de vooruitzichten zal het zowel in het VK als in Europa cruciaal zijn of de conjunctuurenquêtes de kloof met het consumentenvertrouwen dichten door onder de 50 te zakken tot recessieniveaus, of dat het consumentenvertrouwen vanaf nu weer toeneemt, aldus Juvyns.

Eén ding dat zou kunnen helpen om het consumentenvertrouwen te verbeteren, is volgens de analist overheidssteun om de hogere energierekeningen aan te pakken.

Op woensdag verscheen Grethe Schepers, Director of Research Multi Asset van Fidelity International voor de camera van ABM Financial News. Een groeivertraging staat voor de deur met zelfs een recessie in Europa. Dat betekent aanhoudende onzekerheid op de aandelenmarkten, waarschuwde zij.

Vermogensbeheerder en technisch analist Cees Smit van Today's Group vindt het moeilijk om voor juni de richting van de beurs te bepalen.

"Zeker na deze lange termijn stijging is het lastig richting bepalen", zei Smit tegen ABM Financial News.

Beleggers adviseert hij nog altijd om voldoende bescherming tegen een daling te kopen, want de risico's liggen nog altijd aan de onderkant.

Edwin van der Plas, senior investment advisor van Auréus, adviseert beleggers zich nu te focussen op de verwachte bedrijfswinsten. "Daar kan je het verschil mee maken", zei hij en niet zo zeer op de rekenrente , "die is al bekend", zei hij.

Daarbij is het volgens Van der Plas belangrijk onderscheid te maken tussen bedrijven die wel de hogere grondstofkosten kunnen doorberekenen aan hun eindklant, die gaan de dans ontspringen. Bij een kanteling van het sentiment zijn dat de aandelen die je moet hebben en die gaan zorgen voor groei in je portefeuille. "Waar je van weg moet blijven zijn die bedrijven die het moeilijk hebben en nog moeilijker gaan krijgen met het doorberekenen van hogere kosten aan hun eindklanten", concludeert hij.

