AEX consolideert boven 700 punten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs had deze week moeite om richting te bepalen. Bij een slot op 700,69 punten op vrijdag, daalde de AEX op weekbasis zo'n 0,2 procent. Een week eerder eindigde de index op 702,28 punten.

Vermogensbeheerder en technisch analist Cees Smit van Today's Group vindt het moeilijk om voor juni de richting van de beurs te bepalen.

Beleggers adviseert hij nog altijd om voldoende bescherming tegen een daling te kopen, want de risico's liggen nog altijd aan de onderkant.

Angst voor hoge inflatie, oplopende rentes, centrale banken die de geldkraan dichtdraaien en vrees voor een sterke afkoeling van de economische groei" bepalen nog altijd de stemming, volgens investment manager Simon Wiersma van ING.

Banengroei bevestigt rentebeleid Fed

Veel aandacht ging deze week uit naar de Amerikaanse banenrapporten. Die van ADP toonde een tegenvallende banengroei. Het officiële banenrapport was wel overtuigend, met een banengroei van 390.000 in mei.

Dit heeft het solide beeld van de maanden ervoor bevestigd en daarmee ook het rentebeleid van de Federal Reserve, volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank.

"Ook de loonontwikkeling past bij de trend van de afgelopen maanden en duidt er op dat de Fed geen wijzigingen in het lopende rentebeleid in overweging hoeft te nemen", meent Marey.

Eerder deze week zei vice-voorzitter van de Fed Lael Brainard al dat ze een pauze in renteverhogingen na de zomer, iets waar de markt de afgelopen tijd over speculeerde, niet verwacht. Verder vindt James Bullard van de St. Louis Fed dat de Amerikaanse centrale bank vlot naar een neutrale rente moet, in navolging van voorzitter Mary Daly van de San Francisco Fed. "En dat was na de grimmige boodschap van de CEO van JPMorgan", aldus econoom Jim Reid van Deutsche Bank.

Dimon, topman van de grootste Amerikaanse bank JPMorgan Chase, waarschuwde deze week dat Amerikanen zich moeten voorbereiden op de komst van een 'economische orkaan'.

Macrocijfers geven ondertussen een gemengd beeld. In China wist de industrie in mei te herstellen, terwijl in de eurozone sprake was van een groeivertraging. In de VS liepen de inkoopmanagersindexen van S&P en ISM uiteen.

Volgens econoom Chris Williamson van S&P Global lijkt de economie in de eurozone "in toenemende en zorgwekkende mate" afhankelijk van de dienstensector om in de komende maanden te blijven groeien. De dienstensector vertraagde in mei juist sterker dan verwacht en dus liggen de economische risico's de komende maanden aan de onderkant, aldus Williamson.

In de VS lijkt de groei de vertragen en blijft de inflatoire druk "alarmerend hoog", volgens de econoom.

Renteverhoging ECB van 50 basispunten niet van tafel

De euro/dollar stabiliseerde deze week boven de 1,07 dollar. Inflatiecijfers uit de eurozone en Duitsland afzonderlijk lieten in mei een verdere stijging zien.

En dus is een renteverhoging van 50 basispunten door de Europese Centrale Bank niet compleet van tafel, volgens Carsten Brzeski van ING, hoewel ECB-bestuurders als Christine Lagarde en Philip Lane de afgelopen tijd hintten op een verhoging met 25 basispunten.

"Als de kerninflatie in de eurozone in mei en juni verder oploopt, zouden Lagarde en Lane wel eens spijt kunnen krijgen dat ze zich al hebben gecommitteerd [aan 25 basispunten]", aldus de ING-econoom.

De ECB komt volgende week donderdag met zijn rentebesluit. Wijzigingen worden niet verwacht, wel publiceert de centrale bank nieuwe economische ramingen. Marktkenners rekenen erop dat de ECB de markt verder zal voorbereiden op een renteverhoging in juli.

De WTI-olieprijs noteerde vrijdag op ruim 119 dollar per vat en daarmee op weekbasis zo'n 4 procent hoger. De OPEC en zijn bondgenoten spraken een productieverhoging af van 648.000 vaten per dag in juli. Verder bereikte de Europese Unie een akkoord over een importban op Russische olie.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen won DSM meer dan 10 procent op weekbasis na de aankondiging van een fusie met het Zwitserse Firmenich en de verkoop van Engineering Materials aan Advent en LANXESS voor bijna 4 miljard euro. Analisten zijn te spreken over de deal.

Unilever steeg ruim 6 procent op weekbasis en ging daarmee aan kop, nadat de activistische aandeelhouder Nelson Peltz werd aangewezen als niet-uitvoerend bestuurder. Peltz is CEO van investeringsmaatschappij Trian Fund Management dat circa 37,4 miljoen aandelen Unilever in handen heeft, goed voor een belang van ongeveer 1,5 procent.

Just Eat Takeaway verloor deze week ruim 3 procent. Barclays verlaagde het koersdoel voor de maaltijdbezorger van 46 naar 31 euro. Verder waren er mediaberichten dat Just Eat een verlies van circa 6 miljard euro moet accepteren bij een verkoop van het Amerikaanse Grubhub.

Wolters Kluwer en Relx stonden onder druk en verloren op weekbasis rond de 4 procent. Adyen was hekkensluiter en leverde op weekbasis zo'n 5 procent in.

In de AMX gingen OCI en Basic-Fit aan kop, met plussen van zo'n 5 tot 6 procent. Air France-KLM verloor bijna 5 procent.

Aperam won bijna 4 procent op weekbasis. Het staalbedrijf praat met het Spaanse Acerinox over een fusie. Volgens analisten is dit een logische stap en ontstaat bij een fusie een duidelijke marktleider in Europa waar de mededingingsautoriteiten zeker kritisch naar zullen kijken.

Boskalis daalde bij een slotkoers van 32,14 euro op vrijdag, op weekbasis bijna 1,5 procent. De maritieme dienstverlener heeft aangedrongen op een hoger bod van HAL dan de 32,50 euro die op tafel ligt, maar de beoogde koper voelt daar niets voor. Daarom heeft Boskalis besloten het bod neutraal voor te leggen aan zijn aandeelhouders. HAL is van plan in de tweede helft van juni het bod op Boskalis officieel te lanceren.

In de AScX deed Vivoryon goede zaken, met een winst van ruim 10 procent. Wereldhave verloor meer dan 4 procent.

TomTom steeg bijna 8 procent, nadat de navigatiespecialist zei afscheid te gaan nemen van 500 werknemers, circa 10 procent van het personeelsbestand. Zakenbank Kempen reageerde niet verrast en denkt dat dit circa 50 miljoen euro aan besparingen gaat opleveren.

Bouwbedrijf BAM mag van het gerechtshof in Amsterdam beslag leggen op de bezittingen van voetbalclub AZ, in afwachting van de uitkomst van een geschil over de betaling voor herstelwerk aan het stadion van de club. Het aandeel verloor deze week ruim een procent.