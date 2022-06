Overnamebod Accell haalt drempel 80 procent niet Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Onder het overnamebod van KKR op Accell van 58,00 euro is ruim 73 procent van de aandelen van Accell aangemeld. Dit meldde de fietsenfabrikant vrijdagavond.



Tijdens de acceptatieperiode, die liep tot vrijdag 3 juni 17:40 uur, is 73,53 procent van de uitstaande aandelen Accell aangemeld.



Daarmee is niet voldaan aan de eis dat minimaal 80 procent van de aandelen onder het bod aangemeld moest zijn.



"Omdat deze acceptatiedrempel niet werd gehaald, overweegt de bieder zijn opties en wordt de markt te zijner tijd geïnformeerd", aldus Accell. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.