Value8 en Mazars stoppen lopende rechtszaak

Beeld: Value8

(ABM FN-Dow Jones) Value8 en Mazars hebben besloten de lopende rechtszaak in hoger beroep te stoppen. Dit meldde Value8 vrijdagavond. "In goed onderling overleg is, in afwijking van de eerder gewezen uitspraak door de rechtbank, gekomen tot een voor beide partijen passende regeling", aldus Value8. Als onderdeel van de regeling krijgt Mazars een vergoeding voor de verrichte werkzaamheden inzake de controle van de jaarrekening 2016. Ook wordt de kwestie rond het vermeende schenden van de geheimhouding in de brief aan de VEB d.d. 15 september 2017 hiermee bijgelegd, zei Value8. "Partijen trekken hun verwijten over en weer in. Met deze overeenkomst beëindigen Mazars en Value8 hun langlopende geschil", aldus Value8. Bron: ABM Financial News

