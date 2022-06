Wall Street onder druk na banenrapport

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren vrijdag lager met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 index verliest 1,5 procent op 4.114,88 punten, de Dow Jones index daalt 0,9 procent op 32.961,46 punten en de Nasdaq koerst 2,4 procent lager op 12.021,41 punten.

Alles staat vrijdag in het teken van het banenrapport van mei. Uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat het aantal banen in de VS in mei is gestegen met 390.000, terwijl de markt rekende op een stijging van 328.000 banen.

De werkloosheid bleef onveranderd op 3,6 procent, waar een daling tot 3,5 procent was voorzien. Het gemiddelde uurloon steeg in mei met 0,3 procent naar 31,95 dollar, wat op jaarbasis een stijging van ruim 5,2 procent betekende. De arbeidsparticipatie kwam in mei uit op 62,3 procent.

De banengroei in mei heeft het solide beeld van de maanden ervoor bevestigd en daarmee ook het rentebeleid van de Federal Reserve, volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank.

"Ook de loonontwikkeling past bij de trend van de afgelopen maanden en duidt er op dat de Fed geen wijzigingen in het lopende rentebeleid in overweging hoeft te nemen", meent Marey.

Marktstrateeg Frank Øland van Danske Bank lette in het banenrapport vooral op de loongroei, want dat, in combinatie met een krappe arbeidsmarkt, zou druk kunnen zetten op de aandelenmarkten.

"Dat is een ongelukkige cocktail", aldus de marktkenner, omdat de inflatie breder wordt binnen de economie, waardoor de Fed zijn verkrappende beleid moet voortzetten.

De Amerikaanse tienjaarsrente is vrijdag gestegen naar 2,96 procent. De euro/dollar noteert vrijdagavond op 1,0723. WTI-olie kost bijna 119 dollar.

Verder werd op macro-economisch vlak vrijdag bekend dat de dienstensector in de VS in mei minder hard is gegroeid.

Bedrijfsnieuws

Aandelen van de Amerikaanse vaccinmaker Novavax verliezen vrijdag ruim 20 procent van hun waarde, nadat de US Food and Drug Administration meldde dat er risico's zijn op een mogelijke hartontsteking die verband houdt met het coronavaccin van het bedrijf.

De gegevens werden vrijgegeven voorafgaand aan een bijeenkomst van de FDA op 7 juni om te bepalen of het Novavax-vaccin moet worden goedgekeurd voor gebruik in noodgevallen.

Tesla daalt 9 procent, nadat CEO Elon Musk in een e-mail aan alle leidinggevenden binnen het bedrijf meldde het personeelsbestand met 10 procent te willen reduceren. Hij zei een "super slecht gevoel" te hebben over de economie en kondigde tevens een wereldwijde personeelsstop aan.

American Airlines staat 7 procent lager, hoewel de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij in het tweede kwartaal rekent op een omzetgroei van 11 tot 13 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Eerder rekende American Airlines nog op een omzetgroei van 6 tot 8 procent.

Coinbase verliest 8,5 procent, nadat het handelsplatform bekendmaakte dat het de stop op het werven van nieuw personeel wil verlengen en dat het een aantal uitstaande vacatures zal intrekken.

Okta, een bedrijf voor identiteits- en toegangsbeheer, stijgt ruim 6 procent, na beter dan verwachte kwartaalcijfers donderdagavond.

Aandelen Marriott stijgen licht. De hotelketen schorst zijn activiteiten in Rusland op.