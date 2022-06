Europese beurzen lager het weekend in

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag lager geëindigd. Bij een slot van 440,09 punten, verloor de Stoxx Europe 600 0,3 procent. De Duitse DAX daalde 0,2 procent op 14.460,09 punten en de Franse CAC 40 leverde 0,2 procent in op 6.485,30 punten. De Londense beurs bleef vandaag gesloten.

De Europese beurzen verloren vanmiddag terrein na het verschijnen van het Amerikaanse banenrapport. In mei kwamen er 390.000 banen bij in de VS, waarmee de Federal Reserve op koers blijft op de rente vrij agressief te blijven verhogen.

Donderdag verscheen een zwakker ADP-banenrapport, wat de speculatie aanwakkerde dat de Fed misschien wat minder strak aan de beleidsteugels zou gaan trekken.

"We zitten in een nieuw tijdperk, dat van een hoge inflatie, en een zwak banenrapport zal de Fed er niet van weerhouden om de rentes te verhogen", aldus analist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote in reactie op het tegenvallende banenrapport van ADP.

Het sterke rapport van de Amerikaanse overheid deed marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag inderdaad concluderen dat de Fed geen reden heeft om af te wijken van het ingezette rentebeleid.

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg tot 2,95 procent en de Duitse variant tot 1,27 procent.

De inkoopmanagersindex voor de dienstensector in de eurozone liet in mei minder groei zien.

"Een sterke vraag naar diensten hielp om de economische groei in mei robuust te houden", concludeerde econoom Chris Williamson van Markit desalniettemin. Hij schat dat het bruto binnenlands product onderliggend met iets meer dan een half procent stijgt. "Maar de risico's liggen de komende maanden aan de onderkant", waarschuwt Williamson, onder meer wijzend op het tekort aan onderdelen.

De detailhandelsverkopen in de eurozone daalden in april onverwacht.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0721. WTI-olie werd ruim 2 procent duurder en kostte meer dan 119 dollar per vat.



Bedrijfsnieuws

Aperam overweegt een combinatie met de Spaanse sectorgenoot Acerinox. Dit schreef persbureau Bloomberg vrijdag op basis van bronnen, wat vervolgens door Aperam werd bevestigd. Het aandeel Aperam steeg ruim 2 procent in Amsterdam, Acerinox daalde 2,5 procent in Madrid.

In Frankfurt ging Hannover Re aan kop, met een winst van bijna 3 procent. Munich R won meer dan een procent. Zalando belandde onderaan in de DAX, met een daling van het aandeel van meer dan 3,5 procent. HelloFresh en Delivery Hero verloren meer dan 2 procent.

In Parijs deed Eurapi goede zaken, met een plus van ruim 3 procent. Stellantis was hekkensluiter in de CAC40 met een verlies van bijna 3,5 procent. STMicroelectronics verloor bijna 2,5 procent.

In Amsterdam verloor Just Eat Takeaway zo'n 5 procent. Techfondsen ASMI en Adyen daalden 2 tot 2,5 procent.

Wall Street

Rond het Europese slot noteerden de Amerikaanse beurzen in het rood, met een verlies van 2,5 procent voor de Nasdaq.