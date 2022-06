KLM annuleert tot 50 vluchten per dag in Pinksterweekend Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Omdat dit Pinksterweekend grote drukte op Schiphol wordt verwacht, grijpt KLM in door proactief tot 50 vluchten per dag te schrappen. Dit meldde het onderdeel van Air France-KLM vrijdag. "Om bij te dragen aan een beheersbare situatie op de luchthaven en in de eigen operatie, ziet KLM zich genoodzaakt om een aantal acties in gang te zetten", aldus de luchtvaartmaatschappij. Passagiers op de geannuleerde vluchten zijn omgeboekt naar andere vluchten, aldus KLM. Verder heeft de luchtvaartmaatschappij op bepaalde vluchten stoelen vrijgemaakt, "zodat passagiers die hun vlucht of overstap niet halen vanwege drukte op de luchthaven, op een later moment op de dag alsnog kunnen vertrekken." Daarnaast heeft KLM voor dit weekend "bij wijze van proef een alternatief bagageproces opgezet, waarbij bagage later aan boord gebracht wordt. Daarmee wordt voorkomen dat koffers van passagiers die uiteindelijk hun vlucht niet halen, later weer van boord gehaald moet worden", meldt de vliegmaatschappij. KLM hoopt met deze stappen de processen "zo in te richten dat ze bijdragen aan een veilige en werkbare situatie op de luchthaven en een goed uitvoerbare en voorspelbare eigen operatie." Bron: ABM Financial News

