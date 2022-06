'Solide banengroei VS bevestigt rentebeleid Fed' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse banengroei in mei heeft het solide beeld van de maanden ervoor bevestigd en daarmee ook het rentebeleid van de Federal Reserve. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News. "Ook de loonontwikkeling past bij de trend van de afgelopen maanden en duidt er op dat de Fed geen wijzigingen in het lopende rentebeleid in overweging hoeft te nemen", meent Marey. Er kwamen in april 390.000 banen bij, wat meer was dan de 328.000 banen waarop de markt had gerekend. De werkloosheid bleef staan op 3,6 procent, terwijl het gemiddeld uurloon met 0,10 dollar steeg. Verschillen met het rapport van april betroffen de groei in de bouwsector, waar een maand eerder geen banen bij kwamen, maar in mei de werkgelegenheid met 36.000 banen steeg, en de maakindustrie waar in mei de groei terugviel van 61.000 in april naar 18.000. De euro noteerde vrijdagmiddag kort na de publicatie van het banenrapport op 1,0708 dollar, een daling met 0,4 procent. Bron: ABM Financial News

