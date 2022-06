Wall Street koerst af op lagere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen vrijdag af op een lagere opening, na een meevallend banenrapport. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de openingsbel 0,4 procent in het rood. De Nasdaq lijkt 0,8 procent lager te gaan openen.

Alles stond voorbeurs in het teken van het banenrapport van mei. Uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat het aantal banen in de VS in mei is gestegen met 390.000, terwijl de markt rekende op een stijging van 328.000 banen.

De werkloosheid bleef onveranderd 3,6 procent, wat hoger was dan het verwachte werkloosheidspercentage van 3,5 procent. Het gemiddelde uurloon steeg in mei met 0,3 procent naar 31,95 dollar, wat op jaarbasis een stijging van ruim 5,2 procent betekende. De arbeidsparticipatie bedroeg in mei 62,3 procent.

Een punt van zorg voor de Federal Reserve is dat een sterke arbeidsmarkt zal bijdragen aan een nog hogere inflatie, aangezien de strijd om werknemers de lonen stuwen. Fed-vicevoorzitter Lael Brainard zei donderdag de plannen te steunen om de rentes met een half procentpunt te verhogen tijdens de beleidsvergaderingen van de Amerikaanse centrale bank in juni en juli.

Als de inflatie niet afkoelt, "dan is het misschien gepast om nog een vergadering door te gaan in hetzelfde tempo [half procentpunt]", merkte Brainard op. "Als we een vertraging in de maandelijkse data zien, is het misschien logisch om in een iets langzamer tempo te werk te gaan."

Naast het banenrapport staan vrijdag in de VS de publicatie van een tweetal inkoopmanagersindices voor de dienstensector van mei geagendeerd. Eerder deze week wezen de inkoopmanagerscijfers van ISM voor de industrie op een onverwachte groeiversnelling, terwijl die van Markit op een groeivertraging wezen.

De euro/dollar noteerde op 1,0733. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0751 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0745 op de borden.

Olie werd vrijdag 0,2 procent duurder.

Bedrijfsnieuws

Tesla daalde voorbeurs 4,6 procent, nadat CEO Elon Musk in een e-mail aan alle leidinggevenden binnen het bedrijf zei het personeelsbestand met 10 procent te willen reduceren. Hij zei een "superslecht gevoel" te hebben over de economie en kondigde tevens een wereldwijde personeelsstop aan.

American Airlines noteerde voorbeurs 1,0 procent lager, nadat de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij zei in het tweede kwartaal te rekenen op een omzetgroei van 11 tot 13 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Eerder rekende American Airlines nog op een omzegroei van 6 tot 8 procent.

Coinbase verloor voorbeurs 4,2 procent, nadat het handelsplatform bekendmaakte dat het de stop op het werven van nieuw personeel wil verlengen en dat het een aantal uitstaande vacatures zal intrekken.

Okta, een bedrijf voor identiteits- en toegangsbeheer, steeg voorbeurs 15,5 procent, na beter dan verwachte kwartaalcijfers donderdagavond.

Slotstanden

De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 1,8 procent hoger op 4.176,82 punten. De Dow Jones index eindigde 1,3 procent in het groen op 33.248,28 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 2,7 procent tot 12.316,90 punten.