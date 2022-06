Beursblik: Kepler blikt vooruit op beleggersdag ING Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) ING zal op 13 juni een beleggersdag houden en CEO Steven van Rijswijk zal dan een update geven van de strategie. "Dit is tevens de gelegenheid voor de bank om de financiële doelen te verversen", aldus analisten van Kepler Cheuvreux. Ook is het een kans voor de CFO om de gevoeligheid van ING voor de netto rentebaten te onthullen, waar de markt al geruime tijd op wacht volgens Kepler. Kepler verwacht dat ING voor 2025 de doelstelling voor het rendement op het eigen vermogen zal verhogen van 10 tot 12 naar 11 tot 13 procent. De doelstelling voor de zogeheten cost income ratio, die de verhouding tussen kosten en inkomsten geven, zal volgens Kepler worden vastgesteld op 52 tot 54 procent. Verder verwacht Kepler dat ING blijft sturen op een CET1 ratio van 12,5 procent en dat het dividendbeleid onveranderd blijft, namelijk een pay out ratio van 50 procent. In aanloop naar de beleggersdag verlaagde Kepler het koersdoel voor ING van 14,00 naar 13,80 euro met een herhaling van het koopadvies. Bron: ABM Financial News

