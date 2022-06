'Fusie Acerinox en Aperam logisch'

(ABM FN-Dow Jones) Een fusie tussen Aperam en Acerinox is een logische gedachte en creëert een marktleider in Europa, de VS, Zuid-Amerika en Zuid-Afrika, maar vooral de Europese mededingingswaakhond zal uiterst kritisch kijken naar deze plannen. Dat schreef analist Alan Spence van Jefferies.

Acerinox is de grootste producent van roestvast staal in de VS en Zuid-Afrika en de nummer drie in Europa. Aperam is juist de grootste producent in Zuid-Amerika en de nummer twee in Europa, aldus Spence.

Als Acerinox en Aperam samengaan dat wordt er in Europa een speler gecreëerd met een capaciteit van 2,3 miljoen ton. Dat is veel meer dan de 1,4 miljoen ton die de huidige marktleider Outokumpu heeft. "Dat zal de alarmbellen bij de Europese Commissie doen afgaan", verwacht de analist.

Spence brengt in herinnering dat in 2012 de fusie tussen Outokumpu en TKA ook deels werd geblokkeerd, omdat dit een marktaandeel van 50 procent opleverde. Aperam en Acerinox zouden nu op 49 procent uitkomen.

Spence meldt verder dat Aperam en Acerinox tegen ongeveer dezelfde multiples noteren.