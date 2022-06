Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag hoger in afwachting van het banenrapport van de Verenigde Staten over mei en in reactie op de winst op Wall Street donderdag.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een stijging van 0,1 procent op 442,10 punten. De Duitse DAX liet een plus zien van 0,4 procent naar 14.543,60 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,2 procent met een stand van 6.510,92 punten. De Britse was ook vrijdag gesloten.

Beleggers komen even op adem na een flinke rally op Wall Street donderdagavond. Daaruit bleek dat de kooplust van beleggers weer volledig terug is, aldus beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx.

De inkoopmanagersindices van de verschillende eurolanden en de eurozone lieten in mei iets minder groei van de dienstensectoren zien dan uit voorlopige cijfers was gebleken.

"Een sterke vraag naar diensten hielp om de economische groei in mei robuust te houden", zei econoom Chris Williamson van Markit in een commentaar. Hij schat dat het bruto binnenlands product onderliggend met iets meer dan een half procent stijgt. "Maar de risico's liggen de komende maanden aan de onderkant", waarschuwt Williamson, onder meer wijzend op het tekort aan onderdelen.

In Duitsland kwamen de im- en export op maandbasis beter uit dan verwacht.

De Europese detailhandelsverkopen over april lieten een onverwachte afname zien met 1,3 procent op maandbasis. De markt hield rekening met een kleine plus van 0,1 procent. Op jaarbasis liepen de verkopen in april wel met 3,9 procent op. De cijfers over maart werden opwaarts bijgesteld. Aanvankelijk werd op maandbasis een daling met 0,4 procent gemeld, maar dat bleek nu een plus te zijn van 0,3 procent op maandbasis.

Voor de Amerikaanse banenmarkt wordt een groei met 328.000 verwacht. In april kwam de groei uit op 428.000. De loonontwikkeling duidt in de prognose op een stijging met 0,4 procent op maandbasis. In april was dit iets meer dan 0,3 procent op maandbasis. De werkloosheid daalt naar verwachting van 3,6 procent in april naar 3,5 procent in mei.

Na het banencijfer volgen in de VS nog de twee inkoopmanagersindices voor de dienstensector van het land gemeten door ISM en Markit. Eerder deze week wezen de inkoopmanagerscijfers van ISM voor de industrie op een onverwachte groeiversnelling, terwijl die van Markit op een groeivertraging wezen.

Olie noteerde vrijdag lager. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 0,7 procent in het rood op 116,12 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 117,01 dollar werd betaald, een daling van 0,5 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0744. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0755 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0704 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Aperam overweegt een combinatie met de Spaanse sectorgenoot Acerinox. Dit schreef persbureau Bloomberg vrijdag op basis van bronnen, wat vervolgens door Aperam werd bevestigd. De koers van het aandeel Aperam steeg 4,3 procent, die van Acerinox daalde 3,2 procent.

In zowel Parijs als Frankfurt waren ook vrijdag de plussen numeriek in de meerderheid, terwijl de koersverliezen in aantal weliswaar iets hoger lagen dan donderdag aan het einde van de ochtend, maar ten opzichte van de slotnoteringen van een dag eerder geen noemenswaardige verschillen lieten zien. Dat gold ook voor de koerswinsten

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,4 procent in het rood.

De toonaangevende S&P 500 index steeg donderdag 1,8 procent tot 4.176,85 punten, de Dow Jones index won 1,3 procent op 33.248,61 punten en de Nasdaq sloot 2,7 procent hoger op 12.316,90 punten.