Valuta: euro laat niveau boven 1,07 dollar niet los

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag weer boven de 1,07 dollar in afwachting van het Amerikaanse banenrapport dat vanmiddag verschijnt, maar vooral het rentebesluit van de Europese Centrale bank van volgende week.

"Voor vandaag zijn het de banen die bepalend kunnen zijn, maar voor de wat langere termijn is vooral het rentebesluit van de Europese Centrale Bank van volgende week donderdag cruciaal", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News. "Mocht het banenrapport veel beter zijn dan verwacht, dan kan dit de renteverwachtingen in de Verenigde Staten stimuleren. Wij verwachten voor volgende week verder geen renteverhoging. Pas in juli denken we dat de ECB kiest voor een verhoging met 25 basispunten. Afgezet tegen de verwachting voor de Fed kan het [rente]verschil dit jaar tussen de eurozone en de Verenigde Staten oplopen naar 100 basispunten", aldus Boele.

Boele verklaarde vrijdag de bewegingen van de dollar in de afgelopen weken, met een daling van 2,5 procent sinds 12 mei en dus de relatief hogere eurokoers, aan de hand van de volgende factoren. "Om te beginnen kochten beleggers de Amerikaanse dollar als een veiligehavenmunt en toen het sentiment iets verbeterde, verkochten ze deze weer", zo legde zij uit. "Ten tweede zijn beleggers zich gaan concentreren op de ECB en verwachten ze nu meer renteverhogingen. Op 12 mei verwachtten ze dat de overnight rente zou stijgen van -0,58 procent naar 0,20 procent eind 2022. Nu verwachten ze eind dit jaar dat de rente staat op 0,53 procent", aldus Boele.

Een derde reden zijn volgens Boele de renteverschillen, 10 jaar nominaal en reëel, tussen de VS en andere landen zoals Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. "Die zijn kleiner geworden. De renteverschillen op tienjaars staatspapier tussen de VS en Duitsland en het VK zijn nu respectievelijk 25 basispunten en 45 basispunten lager, en dat betekent dat de rente buiten de VS sneller is gestegen. Dit is ook het geval voor 'reële' rentespreads, ofwel gecorrigeerd voor inflatie. Het euro/dollar-paar, het pond/dollar-paar het het dollar/yen-paar zijn gelijk opgegaan met deze reële renteverschillen", aldus de valutaspecialist van ABN AMRO vrijdag.

ABN AMRO denkt nog steeds dat de Amerikaanse dollar nog enig opwaarts potentieel heeft als de financiële markten een deel van de verwachte renteverhogingen door de ECB en de Bank of England uitprijzen. "We verwachten renteverhogingen voor beide centrale banken, maar minder dan de financiële markten momenteel rekening mee houden en het is waarschijnlijk dat dit de Amerikaanse dollar zal helpen als beleggers positief gestemd zijn", aldus Boele. "De kans blijft bestaan dat de stijging van de dollar nog even doorgaat als de Fed meer de rente verhoogt dan momenteel wordt verwacht, als de Amerikaanse economie het goed blijft doen en beleggers positief zijn over de vooruitzichten en niet bang voor een recessie."

ABN AMRO houdt de eindejaarsprognose voor de euro op 1,05 dollar. Voor 2023 verwacht de bank een stijging richting 1,10.

De inkoopmanagersindices van de verschillende eurolanden en de eurozone lieten in een tweede meting over mei iets minder groei van de dienstensectoren zien dan eerder kon worden vastgesteld.

De Europese detailhandelsverkopen over april lieten een onverwachte afname zien met 1,3 procent op maandbasis. De markt hield rekening met een kleine plus van 0,1 procent. Op jaarbasis liepen de verkopen in april wel met 3,9 procent op. De cijfers over maart werden opwaarts bijgesteld. Aanvankelijk werd op maandbasis een daling met 0,4 procent gemeld, maar dat bleek nu een plus te zijn van 0,3 procent op maandbasis.

Voor de Amerikaanse banenmarkt wordt een groei met 328.000 verwacht. In april kwam de groei uit op 428.000. De loonontwikkeling duidt in de prognose op een stijging met 0,4 procent op maandbasis. In april was dit iets meer dan 0,3 procent op maandbasis. De werkloosheid daalt naar verwachting van 3,6 procent in april naar 3,5 procent in mei.

Na het banencijfer volgen in de VS nog de twee inkoopmanagersindices voor de dienstensector van het land gemeten door ISM en Markit. Eerder deze week wezen de inkoopmanagerscijfers van ISM voor de industrie op een onverwachte groeiversnelling, terwijl die van Markit op een groeivertraging wezen.

De vice-voorzitter van de Fed Lael Brainard is vrijdag de enige monetaire prominent voor wie een publiek optreden is gepland.

De euro noteerde vrijdag vrijwel onveranderd op 1,0752 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8554 Britse pond. Het Britse pond noteerde vrijdag op 1,2571 dollar, eveneens een vlakke koers.