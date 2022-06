Aperam uitblinker op vlakke Amsterdamse beurs

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef vrijdag dicht bij huis. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,2 procent op 705,00 punten.

Beleggers komen even op adem na een flinke rally op Wall Street donderdagavond. Daaruit bleek dat de kooplust van beleggers weer volledig terug is, aldus beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx.

Aanvankelijk schrokken beleggers nog van een omzetwaarschuwing van Microsoft, maar de woorden van Fed-lid Lael Brainard en cijfers over de economie zorgden voor een positieve ommekeer, zag Blekemolen.

Bovendien bleek donderdag uit het banenrapport van ADP dat er in mei slechts 128.000 banen bij kwamen in de Amerikaanse economie. De verwachting lag op 299.000 en dit betekende dan ook de traagste groei sinds de pandemie, aldus Lynx.

Vanmiddag volgt het officiële banenrapport over mei. "Een zeer sterk banenrapport zou een signaal kunnen zijn dat de Fed nog veel meer moet doen om de inflatiedruk in de economie te beteugelen. Anderzijds zal een tegenvallend banencijfer een teken kunnen vormen dat de VS snel in een recessie afglijdt", aldus Blekemolen.

Diverse analisten zijn van mening dat de recente macrocijfers suggereren dat de Amerikaanse economie afkoelt en daarmee ook de inflatie, hetgeen kan betekenen dat de Fed niet meer zo agressief hoeft in te grijpen als gepland.

"Analisten lijken het erover eens dat er momenteel een goed instapmoment is op de beurzen, omdat aandelen te hard zijn afgestraft", aldus CIO Aoifinn Devitt van Moneta. Ook wijst Devitt op de veerkracht van consumenten als aanjager voor aandelen.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0750. De olieprijzen daalden tot een procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen won Just Eat Takeaway.com 2,2 procent en DSM 1,6 procent. ING sloot de rij met een verlies van 0,8 procent.

In de AMX won Aperam 5,3 procent. Aperam overweegt een combinatie met de Spaanse sectorgenoot Acerinox. Aperam benadrukt dat de gesprekken zich in een vroeg stadium bevinden en dat er daarom geen zekerheid is of en wanneer er een deal tussen de twee bedrijven wordt bereikt. Daarbij zullen ook grootaandeelhouders en toezichthouders nog toestemming moeten geven.

Boskalis daalde met 0,7 procent tot 32,04 euro. Boskalis heeft aangedrongen op een hoger bod van HAL, maar de beoogde koper voelt daar niets voor. Daarom heeft Boskalis besloten het bod neutraal voor te leggen aan zijn aandeelhouders. HAL is van plan in de tweede helft van juni het bod op Boskalis officieel te lanceren. HAL deed eerder dit jaar een voorwaardelijk bod op Boskalis van 32,50 euro per aandeel, waar na betaling van 0,50 euro aan dividend door Boskalis nog 32,00 euro van over is.

In de AScX won Vivoryon 4,4 procent en Fastned 2,1 procent.