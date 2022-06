Aperam bevestigt fusiegesprekken met Acerinox

(ABM FN-Dow Jones) Aperam heeft vrijdag bevestigd dat het in gesprek is met het Spaanse Acerinox over een combinatie van de twee bedrijven.

Aperam benadrukt dat de gesprekken zich in een vroeg stadium bevinden en dat er daarom geen zekerheid is of en wanneer er een deal tussen de twee bedrijven wordt bereikt.

Vanochtend schreef persbureau Bloomberg al over de gesprekken.

Of het tot een fusie komt, hangt ook af van goedkeuring door de familie Mittal, die circa 40 procent van Aperam in bezit heeft. Ook de Spaanse familie March, die via een investeringsvehikel een belang heeft van 18 procent in Acerinox, moet met een fusie akkoord gaan.

Ook valt het nog te bezien of toezichthouders wel akkoord geven voor een fusie, gezien Aperam en Acerinox twee van de grootste roestvrijstaalfabrikanten in Europa zijn. Acerinox is bovendien marktleider in de VS en diverse andere regio's in de wereld, waaronder Zuid-Afrika en Azië.