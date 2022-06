Degroof verlaagt koersdoelen ASMI, ASML en Besi Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft de koersdoelen voor ASM International, ASML en BE Semiconductor Industries stevig verlaagd. Dit blijkt vrijdag uit een rapport van analist Michael Roeg. Roeg verlaagde het koersdoel voor ASMI van 450,00 naar 385,00 euro en voor ASML van 925,00 naar 760,00 euro. De analist herhaalde wel zijn koopadvies voor beide aandelen. Het koersdoel voor Besi werd verlaagd van 80,00 naar 62,00 euro en Roeg herhaalde hier het Houden advies voor de Duivense toeleverancier van de halfgeleiderindustrie. Op de langere termijn blijven de vooruitzichten volgens Roeg gewoon goed, maar op de korte termijn waarschuwt de analist voor de oplopende rente, wat tot aanpassingen van de waarderingsmodellen leidt. ASMI blijft volgens Degroof koopwaardig dankzij de dominante positie in ALD. Ook ziet Roeg veel operationele efficiëntie, omdat de fabrieken van ASMI nog voldoende capaciteit hebben. ASML wordt door Roeg onder meer gewaardeerd om zijn monopoliepositie met EUV, dat steeds meer aan kracht wint. Ook zal dit segment steeds meer service-inkomsten opleveren. Bron: ABM Financial News

