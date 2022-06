Hogere start AEX voorzien na opleving op Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van ruim een half procent. De beurs in Londen is vandaag, net als gisteren, gesloten.

Donderdag schommelde de AEX nog lange tijd tussen winst en verlies en een winstwaarschuwing van Microsoft ’s middags deed het sentiment geen goed. Wall Street opende eveneens weifelend, maar koerste vervolgens wel gestaag hoger, waardoor de AEX de handelsdag toch wist af te sluiten met een plusje van 0,3 procent op 703,44 punten.

Bij de slotzoemer op Wall Street noteerde hoofgraadmeter S&P 500 bijna 2 procent in het groen, terwijl techbeurs Nasdaq zelfs 2,7 procent bijschreef. Microsoft, dat rekent op een lagere omzet en winst in het lopende kwartaal als gevolg van wisselkoerseffecten, opende vier procent in het rood, maar sloot uiteindelijk juist krap een procent in het groen.

Wall Street schudde ook een tegenvallend rapport van ADP van zich af. Het aantal banen steeg in mei volgens de loonstrookjesverwerker met 128.000, terwijl de markt rekende op een veel hogere stijging van 299.000 banen. Het rapport van ADP wordt als een voorbode beschouwd van het officiële banenrapport dat vanmiddag om half drie wordt vrijgegeven.

Economen gepolst door Dow Jones voorzien dat werkgevers in mei 328.000 banen hebben gecreëerd, hetgeen minder is dan de 428.000 die er in april bijkwamen. Dat hoeft door beleggers evenwel niet negatief geïnterpreteerd te worden.

Het werkloosheidspercentage zal naar verwachting namelijk dalen van 3,6 procent naar 3,5 procent, hetgeen duidt op een flinke krapte op de arbeidsmarkt, net als in veel andere westerse landen. In deze ontwikkeling schuilt het gevaar van een loon-prijsspiraal, die door centrale banken weer gepareerd kan worden door renteverhogingen, en juist het rentebeleid houdt beleggers ’s nachts wakker.

Het gemiddelde uurloon steeg in mei op maandbasis naar verwachting met 0,4 procent, na een stijging van 0,3 procent in april. Op jaarbasis bedraagt de loonstijging 5,2 procent, hetgeen onvoldoende is om de hoge inflatie te compenseren, waardoor de reële inkomens onder druk staan.

De julifuture voor een vat Amerikaanse olie sloot donderdag in New York 1,4 procent hoger op 116,87 dollar per vat. Beleggers moesten inschatten of een aangekondigde productieverhoging door OPEC+ voldoende is om sancties op Russische olie te compenseren. Vanochtend gaf de future een half procent prijs.

In Azië, waar de beurzen in Shanghai, Hongkong en Seoel de deuren gesloten houden vanwege een feestdag, won de Nikkei index in Tokio vanochtend meer dan 1 procent, terwijl de beurs in Sydney de winst beperkt tot 0,7 procent.

Naaste het Amerikaanse banenrapport hebben beleggers vandaag ook oog voor de vrijgave van de inkoopmanafgersindices voor de dienstensector, die in de loop van de handelsdag in Europa en Amerika worden vrijgegeven.

Bedrijfsnieuws

Aperam overweegt een combinatie met de Spaanse sectorgenoot Acerinox. Dit schreef persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Beide bedrijven zouden adviseurs hebben ingeschakeld om een deal te onderzoeken, aldus de bronnen. Of het tot een fusie komt, hangt mede af van goedkeuring door de familie Mittal, die circa 40 procent van Aperam in bezit heeft. Ook de Spaanse familie March, die via een investeringsvehikel een belang heeft van 18 procent in Acerinox, moet met een fusie akkoord gaan.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg donderdag,8 procent tot 4.176,85 punten, de Dow Jones index won 1,3 procent op 33.248,61 punten en de Nasdaq sloot 2,7 procent hoger op 12.316,90 punten.