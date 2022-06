Bestuurder SBM Offshore vertrekt naar Heerema Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) SBM Offshore ziet chief transition officer Phillipe Marril vertrekken naar Heerema Marine Contractors en verdeelt zijn taken over de overgebleven drie bestuurders en versimpelt zo de bestuursstructuur. Dit maakte de oliedienstverlener vrijdag bekend. Barril gaat op 1 september bij Heerema aan de slag als CEO, nadat hij vanaf 2015 lid was van de raad van bestuur van SBM Offshore, eerst als COO en vanaf april van dit jaar als CTO. Bron: ABM Financial News

