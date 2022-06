Olieprijs hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Uit de data bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 27 mei zijn gedaald met 5,1 miljoen vaten tot 414,7 miljoen stuks.

De benzinevoorraden daalden met 0,7 miljoen vaten tot 219,0 miljoen vaten.

De voorraden stookolie en diesel daalden met 0,5 miljoen vaten tot 106,4 miljoen stuks.

De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen was 92,6 procent. Dat was een week eerder nog 93,2 procent.

Daarnaast keek de markt naar de maandelijkse bijeenkomst van OPEC+. De OPEC en zijn bondgenoten verhogen de output in juli met 648.000 vaten per dag.

In juli wordt de output van OPEC+ met 648.000 vaten per dag verhoogd. De verhoging is het gevolg van het naar voren halen van een geplande algemene productieaanpassing voor de maand september. Die wordt gelijkmatig verdeeld over juli en augustus, aldus OPEC+.

Daarmee komt de standaard productieverhoging van 432.000 vaten per dag in juli en augustus hoger uit.

De Wall Street Journal meldde eerder dat de productie zou worden verhoogd, omdat Saoedi-Arabië de output opvoert, om zo een deel van het gesanctioneerde Russische olie op te vangen. OPEC+ ging daar in zijn persbericht niet op in.

De julifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot donderdag 1,4 procent, ofwel 1,61 procent, hoger op 116,87 dollar op de New York Mercantile Exchange.