Wall Street koerst af op hoger slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden donderdag hoger met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 1,2 procent tot 4.149,04 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 33.004,57 punten en de Nasdaq noteerde 2,1 procent hoger op 12.253,41 punten.



Daarmee herstelde de markt van de dalingen in de vorige sessie, die volgenden op sterke economische data uit de VS, met name voor de productieactiviteit en vacatures, waardoor de zorgen toenamen dat de Federal Reserve agressief zal blijven handelen in de strijd om de historisch hoge inflatie af te koelen.

De vice-voorzitter van de Federal Reserve, Lael Brainard, zei donderdag er niet op te rekenen dat de Amerikaanse centrale bank zijn renteverhogingen in september gaat pauzeren.

De Federal Reserve begon woensdag officieel met het inkrimpen van zijn balans van bijna 9 biljoen dollar.

"De Amerikaanse economie ziet er nog steeds redelijk goed uit en dat betekent dat de Fed na de zomer mogelijk het tempo van een renteverhoging van een half punt moet aanhouden", zei marktanalist Edward Moya van Oanda.

"Iedereen verwacht dat de economische activiteit in de komende maanden zal afnemen, vooral omdat de inflatierisico's hoog blijven en de Fed nu is begonnen met het inkrimpen van zijn balans", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de werkgelegenheid in de VS in mei veel minder is gestegen dan verwacht. Het aantal banen steeg in mei met 128.000 banen, terwijl de markt rekende op een stijging van 299.000 banen.

Het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten is in de week eindigend op 28 mei gedaald met 11.000 tot 200.000, terwijl de markt rekende op 210.000 nieuwe aanvragen.

De arbeidskosten stegen in de eerste drie maanden van 2022 met 12,6 procent.

Orders geplaatst bij Amerikaanse fabrieken zijn in april een stuk minder hard gestegen dan in de maand ervoor. De fabrieksorders stegen met 0,3 procent op maandbasis, na een plus van 1,8 procent in maart.

De euro/dollar noteerde op 1,0745. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0704 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0646 op de borden.

Olie noteerde donderdag tot 1,4 procent hoger, nadat uit de meest recente data van het amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

De OPEC en zijn bondgenoten verhogen de productie volgende maand. Dit bevestigde het kartel donderdagmiddag.

Op macro-economisch vlak staan vrijdag in de VS een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnt het Amerikaans banenrapport, gevold door een tweetal inkoopmanagersindices voor de dienstensector van mei.



Bedrijfsnieuws

Microsoft rekent op een lagere omzet en winst in het lopende vierde kwartaal, als gevolg van een valutaire tegenwind. Het aandeel daalde 0,5 procent.

Aandelen Groupon stegen 2,7 procent, nadat bekend werd dat een activistische belegger een belang heeft genomen van 9,9 procent in het Amerikaanse kortingsbonnenbedrijf.

Hewlett Packard Enterprise boekte het afgelopen kwartaal een licht lagere nettowinst op een vrijwel vlakke omzet. Hewlett Packard herhaalde de winst- en omzetverwachtingen voor dit jaar. Het aandeel daalde 6,3 procent.



GameStop heeft de omzet in het afgelopen kwartaal zien stijgen van 1,28 miljard naar 1,38 miljard dollar, terwijl het aangepaste verlies per aandeel van 0,45 dollar omsloeg in een winst van 2,08 dollar. De cijfers zijn beter dan verwacht. Het aandeel noteerde 10,4 procent hoger.