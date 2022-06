Europese beurzen hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn donderdag hoger gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,6 procent tot 441,23 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 1,0 procent op 14.485,17 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 1,3 procent op 6.500,44 punten. De Britse FTSE 100 was donderdag gesloten wegens een feestdag.

De Europese aandelenmarkten trokken zich donderdag in eerste instantie op aan dalende olieprijzen, terwijl de zorgen over de hoge inflatie en het verkrappende monetaire beleid van centrale banken, net als de oorlog in Oekraïne op het sentiment blijven wegen.

"De olieprijs is de kiem van alle kwaad - daarom proberen politici en centrale banken nu alles te doen wat in hun macht ligt om de prijsstijgingen de kop in te drukken en de inflatie onder controle te krijgen", zei marktanalist Salah-Eddine Bouhmidi van IG.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat de producentenprijzen in de eurozone in april minder hard zijn gestegen dan in maart. Op maandbasis stegen de producentenprijzen met 1,2 procent, nadat in maart nog sprake was van een prijsstijging van 5,3 procent. De verwachting van economen voor april was 2,3 procent. Op jaarbasis stegen de prijzen met 37,2 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0723. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0647 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0646 op de borden.

Olie werd donderdag 0,7 procent duurder, nadat uit de meest recente data van het amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

De OPEC en bondgenoten verhogen de productie volgende maand in een hoger tempo. Dit bevestigde het kartel donderdagmiddag.

Bedrijfsnieuws

RWE neemt voor 500 miljoen euro de elektriciteitscentrale Magnum in de Groningse plaats Eemshaven over van Vattenfall om de transitie naar waterstof in gang te zetten. Het aandeel RWE daalde circa 0,5 procent.

Ryanair vervoerde in mei flink meer passagiers dan in dezelfde maand een jaar eerder, toen het vliegverkeer nog flink te lijden had onder de coronapandemie. Het aandeel won 1,5 procent.

Remy Cointreau boekte in het afgelopen boekjaar meer omzet, vooral dankzij een flinke groei in de verkoop van cognac. De koers van het aandeel Remy Cointreau noteerde bijna 5,0 procent hoger.

In Parijs ging Saint-Gobain aan kop met een winst van circa 4,5 procent, Alstom won circa 4,5 procent en Unibail-Rodamco-Westfield daalde ruim 2,0 procent.

In Frankfurt steeg Puma ruim 3,0 procent, Delivery Hero won bijna 4,0 procent, terwijl Hellofresh circa 3,0 procent hoger noteerde. Fresenius Medical Care was met een verlies van bijna 3,7 procent de sterkste daler.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,4 procent hoger op 4.115,40 punten. De Dow Jones index daalde 0,1 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,0 procent in het groen. Wall Street schrok op van een winstwaarschuwing door Microsoft.