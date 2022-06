Video: focus op bedrijfswinsten noodzaak voor succesvolle portefeuille Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Als belegger moet je nu focussen op de verwachte bedrijfswinsten. Daar kan je het verschil mee maken. Dit zei Edwin van der Plas, senior investment advisor van Auréus, voor de camera van ABM Financial News. "Eyes on the ball, maar de vraag is welke bal. In het spel dat we spelen op de aandelenmarkten gaat het eigenlijk wat mij betreft om twee ballen en daarbij wil ik teruggaan naar een kernregel over het waarderen van aandelen. Het waarderen van aandelen is niet anders dan het terugrekenen van alle toekomstige verwachte winsten naar de waarde die het aandeel heeft voor jou vandaag. De rekenrente is de andere bal: de premie die je wilt hebben op het nemen van het risico bovenop het risicovrije deel", zei Van der Plas. "Waar je als belegger nu echt op moet letten: Niet meer zo zeer op die bal van de rekenrente, die is al bekend. De echte bal waar het om gaat: De winsten die je verwacht van bedrijven", aldus de vermogensbeheerder. Daarbij is het volgens Van der Plas belangrijk onderscheid te maken tussen bedrijven die wel de hogere grondstofkosten kunnen doorberekenen aan hun eindklant, die gaan de dans ontspringen. Bij een kanteling van het sentiment zijn dat de aandelen die je moet hebben en die gaan zorgen voor groei in je portefeuille. "Waar je van weg moet blijven zijn die bedrijven die het moeilijk hebben en nog moeilijker gaan krijgen met het doorberekenen van hogere kosten aan hun eindklanten", concludeert hij. Klik hier voor: focus op bedrijfswinsten noodzaak voor succesvolle portefeuille Bron: ABM Financial News

