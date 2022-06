Brainard verwacht geen pauze in renteverhogingen Fed - media

(ABM FN-Dow Jones) De vice-voorzitter van de Federal Reserve, Lael Brainard, rekent er niet op dat de Amerikaanse centrale bank zijn renteverhogingen in september gaat pauzeren. Dit zei Brainard donderdag in een interview met de Amerikaanse zakenzender CNBC.

"Op dit moment is het erg moeilijk om een pauze in te lassen", vindt Brainard. "We hebben nog veel werk te doen om de inflatie terug te brengen tot onze doelstelling van 2 procent."

Volgens de vice-voorzitter van de Fed is het gepast als de centrale bank de rente later deze maand en opnieuw in juli met een half procentpunt verhoogt. Het is te vroeg om te zeggen of het tempo van rentestijgingen daarna vertraagt, aldus Brainard.

Het is ook voorbarig om te concluderen dat de inflatie heeft gepiekt. Volgens Brainard zijn macrodata over de economie en inflatie in de komende maanden cruciaal om te bepalen of de Fed de rente in september met een half procentpunt zal verhogen of het meer traditionele kwart procentpunt.

Als de inflatie niet afkoelt, "dan is het misschien gepast om nog een vergadering door te gaan in hetzelfde tempo [half procentpunt]", volgens Brainard. "Als we een vertraging in de maandelijkse data zien, is het misschien logisch om in een iets langzamer tempo te werk te gaan."

Met nog twee verhogingen van een half procentpunt zou de rente eind juli stijgen naar een bandbreedte van 1,75 tot 2 procent, waardoor de rente terugkeert naar het niveau van vóór de coronacrisis.