AEX sluit licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag licht gestegen. Bij een slot van 703,44 punten won de AEX 0,3 procent.

De hoofdindex schommelde donderdag lang tussen winst en verlies. Een winstwaarschuwing van Microsoft deed het sentiment geen goed.



"We verwachten dat de financiële markten de komende tijd nog zeer beweeglijk zullen blijven", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Wel is veel slecht nieuws al ingeprijsd in de koersen, "waarbij in sommige gevallen zelfs al een recessie is ingeprijsd. Dat vinden we overdreven en we houden daarom vast aan een overweging van aandelen ten koste van de weging van obligaties", aldus de marktkenner.

Veel aandacht ging donderdag uit naar het ADP-banenrapport uit de Verenigde Staten en de maandelijkse vergadering van OPEC+.

Uit het ADP-rapport, die wordt gezien als leidraad voor de officiële banengroei uit de VS die vrijdag verschijnt, bleek dat er in mei 128.000 banen zijn bijgekomen. Er was een banengroei van 299.000 voorspeld. Daarbij werd de groei voor april neerwaarts bijgesteld tot 202.000.

Dit illustreert het opdrogende arbeidspotentieel in de Verenigde Staten, waarbij kleine bedrijven duidelijk achter het net vissen, volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank.



"De concurrentie met grotere, winstgevender bedrijven die meer loon kunnen bieden, neemt toe. Bovendien lijkt een aanzienlijk aantal mensen dat door COVID buiten de arbeidsmarkt kwam te staan, nog maar mondjesmaat naar die markt terug te keren of te kunnen keren", aldus Marey.

Voor het officiële banenrapport dat vrijdag verschijnt, wordt een groei van 328.000 voorspeld in mei. De werkloosheid zou zijn uitgekomen op 3,5 procent, van 3,6 procent in april.

De OPEC en zijn bondgenoten voeren de productie in juli op met 648.000 vaten per dag, werd donderdagmiddag bekend. Volgens de Wall Street Journal zou Saoedi-Arabië de productie willen verhogen om gesanctioneerde Russische olie te compenseren.

"Zelfs een compensatie van de productie door Saoedi-Arabië zal niet veel helpen", verwachten analisten van IG. WTI-olie steeg een procent in waarde op ruim 116 dollar. De Amerikaanse olievoorraden daalden vorige week met ruim 5 miljoen vaten en ook de benzinevoorraden en die voor stookolie namen af.

De euro/dollar noteerde rond het slot in Amsterdam op 1,0723.

Stijgers en dalers

In de AEX gingen Signify en UMG aan kop met plussen van ruim 3 procent. IMCD won rond de 2,5 procent.

Aegon stond onder druk. Het aandeel noteerde ex-dividend en verloor ruim 2 procent. Verder verloor Unibail-Rodamco-Westfield ook meer dan 2 procent.

In de AMX stegen OCI, Basic-Fit en Aalberts zo'n 2 tot 3 procent.

Air France-KLM leverde bijna 2,5 procent in.

Bij de kleine aandelen won TomTom meer dan 2 procent en CM.com en Ordina 2,5 tot 3 procent. NSI verloor ruim 3,5 procent.

Bouwbedrijf BAM mag van het gerechtshof in Amsterdam beslag leggen op de bezittingen van voetbalclub AZ, in afwachting van de uitkomst van een geschil over de betaling voor herstelwerk aan het stadion van de club. Dit bevestigde het bouwbedrijf donderdag. Het aandeel steeg iets meer dan een half procent.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteren rond het slot in Amsterdam in het groen. De Dow Jones index bleef wel wat achter bij de S&P en Nasdaq na de omzet- en winstwaarschuwing van Microsoft.