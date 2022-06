Video: lastig richting bepalen voor juni Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Vermogensbeheerder en technisch analist Cees Smit van Today's Group vindt het moeilijk om voor juni de richting van de beurs te bepalen. Dit zegt hij voor de camera tegen ABM Financial News. Hij wijst op Doji patronen in de candle grafiek van de S&P 500 en andere grote indices. "Zeker na deze lange termijn stijging is het lastig richting bepalen", zegt Smit tegen ABM Financial News. Wel durft Smit hard afgestrafte aandelen als Docusign, Amerikaanse 'chippers' als AMD en bijvoorbeeld Just Eat Takeaway te kopen. Beleggers adviseert hij nog altijd om voldoende bescherming tegen een daling te kopen, want de risico's liggen nog altijd aan de onderkant. Klik hier voor: lastig richting bepalen voor juni Bron: ABM Financial News

