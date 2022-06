OPEC+ verhoogt productie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De OPEC en zijn bondgenoten verhogen de productie volgende maand. Dit bevestigde het kartel donderdagmiddag In juli wordt de output van OPEC+ met 648.000 vaten per dag verhoogd. De verhoging is het gevolg van het naar voren halen van een geplande algemene productieaanpassing voor de maand september. Die wordt gelijkmatig verdeeld over juli en augustus, aldus OPEC+. Daarmee komt de standaard productieverhoging van 432.000 vaten per dag in juli en augustus hoger uit. De Wall Street Journal meldde eerder dat de productie zou worden verhoogd, omdat Saoedi-Arabië de output opvoert, om zo een deel van het gesanctioneerde Russische olie op te vangen. OPEC+ ging daar in zijn persbericht niet op in. De olieprijs noteert donderdagmiddag stabiel rond 115 dollar per vat. Later vanmiddag verschijnen de wekelijkse olievoorraden in Amerika. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.