Microsoft waarschuwt voor lagere omzet en winst

Beeld: Microsoft

(ABM FN-Dow Jones) Microsoft rekent op een lagere omzet en winst in het lopende vierde kwartaal, als gevolg van een valutaire tegenwind. Dit meldde de Amerikaanse techreus donderdagmiddag. Microsoft gaat uit van een omzet van 51,94 miljard tot 52,74 miljard dollar. Bij de cijfers over het derde kwartaal in april rekende het bedrijf nog op een omzet van 52,4 tot 53,2 miljard dollar. Analisten voorspelden voor het vierde kwartaal een omzet van 52,75 miljard dollar. Het bedrijf waarschuwde bij de jaarcijfers al wel dat de omzet in het lopende kwartaal nadelig beïnvloed zou kunnen worden met 2 procentpunt als gevolg van de impact van wisselkoersen. Verder gaat Microsoft nu uit van een nettowinst van 16,85 tot 17,43 miljard dollar en een winst per aandeel van 2,24 tot 2,32 dollar. Eerder rekende Microsoft op 17,10 tot 17,67 miljard dollar of 2,28 tot 2,35 dollar per aandeel. Het aandeel daalt donderdagmiddag ruim 2 procent in de voorbeurshandel. Bron: ABM Financial News

