OPEC+ overweegt productieverhoging met 600.000 vaten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De OPEC en zijn bondgenoten overwegen om de productie in juli en augustus op te voeren met 600.000 vaten per dag. Dit meldde de Wall Street Journal donderdag op basis van ingewijden. Saoedi-Arabië zou meer olie op willen pompen om een afname van de Russische productie te compenseren. Op basis van de bestaande afspraken verhoogt OPEC+ de productie maandelijks met zo'n 400.000 vaten per dag. Sinds de Russische invasie van Oekraïne kwam daar geen verandering in. Door de oorlog en de Westerse sancties tegen Rusland in reactie hierop, is de Russische olieproductie met zo'n 1 miljoen vaten per dag afgenomen. Volgens de bronnen zou Saoedi-Arabië de productie meer dan gepland willen opvoeren als de Russische output blijft dalen. Een beslissing hangt ook af van het bezoek dat de Amerikaanse president Joe Biden eind deze maand mogelijk brengt aan het Midden-Oosten, waarbij hij wellicht een ontmoeting heeft met de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman, aldus de zakenkrant. Het is volgens de Wall Street Journal niet duidelijk of er donderdag al een besluit wordt genomen tijdens de maandelijkse bijeenkomst van OPEC+, of dat men de bestaande afspraken handhaaft totdat er een duidelijker beeld is van de productie in Rusland. Bron: ABM Financial News

