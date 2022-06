Beursblik: banenrapport ADP illustreert tekort arbeidspotentieel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De tegenvallende Amerikaanse banengroei in mei in de private sector illustreert het opdrogende arbeidspotentieel in de Verenigde Staten, waarbij kleine bedrijven duidelijk achter het net vissen. Dit concludeerde Rabobank donderdag na publicatie van het rapport door ADP.



"Die hebben duidelijk minder zogeheten marktmacht dan grotere bedrijven", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank. "De concurrentie met grotere, winstgevender bedrijven die meer loon kunnen bieden, neemt toe. Bovendien lijkt een aanzienlijk aantal mensen dat door COVID buiten de arbeidsmarkt kwam te staan, nog maar mondjesmaat naar die markt terug te keren of te kunnen keren", aldus Marey. Er werden door ADP donderdag over mei 128.000 nieuwe banen gerapporteerd, terwijl de prognose op 299.000 stond. In het kleinbedrijf gingen 91.000 banen verloren, bij het middenbedrijf kwamen er in mei 97.000 bij en bij de grote bedrijven 122.000. De euro noteerde donderdagmiddag 0,4 procent hoger op 1,0698 dollar. Bron: ABM Financial News

