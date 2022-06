BAM kan beslag leggen op bezittingen AZ Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: BAM Groep

(ABM FN-Dow Jones) Bouwbedrijf BAM mag van het gerechtshof in Amsterdam beslag leggen op de bezittingen van voetbalclub AZ, in afwachting van de uitkomst van een geschil over de betaling voor herstelwerk aan het stadion van de club. Dit bevestigde het bouwbedrijf donderdag. De Telegraaf meldde het rechterlijke oordeel, dat een eerder oordeel van de voorzieningrechter tenietdoet, dat er geen beslag gelegd mocht worden. Het gaat om een bedrag van 5 miljoen euro dat BAM claimt voor geleverde werkzaamheden aan het stadion. Een woordvoerder van BAM wil niet zeggen of het bedrijf ook van plan is beslag te leggen. Wel zegt hij dat het bedrijf verheugd is dat de rechter tegemoetkwam aan de bezwaren van BAM. Het gaat om het herstel van het ingestorte dak van het AZ-stadion door BAM, dat enkele maanden langer duurde dan was afgesproken. Volgens de club geldt daarom een kortingsregeling en hoeft de club niet het hele bedrag te betalen, meldde de Telegraaf. Volgens BAM was de vertraging niet de schuld van het bouwbedrijf en geldt de korting dus niet. Volgens de Telegraaf heeft de advocaat van BAM laten doorschemeren dat de mogelijkheid van een beslag meer een middel is om de club tot betaling te bewegen, dan dat de bouwer daadwerkelijk beslag wil leggen. Bron: ABM Financial News

