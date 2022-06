Inflatie in Oeso-gebied loopt verder op

(ABM FN-Dow Jones) De inflatie in landen in het Oeso-gebied is in april verder opgelopen. Dit meldde de denktank uit Parijs donderdag.

De inflatie kwam uit op 9,2 procent op jaarbasis. In maart bedroeg de inflatie 8,8 procent.

Oeso wees op de hogere voedselprijzen, die in april met 11,5 procent stegen en de prijzen voor diensten, die met 4,4 procent toenamen.

De energieprijzen stegen in april met 32,5 procent op jaarbasis, een lichte afkoeling van ruim een procentpunt ten opzichte van maart.

De kerninflatie, exclusief voedsel en energie, kwam in april uit op 6,3 procent in het Oeso-gebied. In maart bedroeg de kerninflatie 5,9 procent op jaarbasis.

In Turkije en Estland stegen de prijzen het hardst. In vijf Oeso-landen, waaronder de VS, Italië en Spanje, koelde de inflatie juist af in april.