Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag hoger in afwachting van de eerste indicaties voor de ontwikkelingen in de Amerikaanse arbeidsmarkt in mei.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een plus van 0,1 procent op 438,60 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,8 procent naar 14.450,80 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 1,0 procent met een stand van 6.483,65 punten. De Britse beurs was donderdag gesloten.

De producentenprijzen in de eurozone in april bleven op maanbasis met een stijging van 1,2 procent achter bij de verwachte stijging van 2,3 procent.

Vanmiddag staan er voor de Verenigde Staten per saldo drie arbeidsrelateerde data op de agenda: de wekelijkse steunaanvragen, de banengroei in de private sector over mei, een dag uitgesteld in verband met de viering van Memorial Day maandag, en de arbeidskosten over het eerste kwartaal. Dit alles is een aardige voorbode voor het grote arbeidsrapport van vrijdag, met daarin de banengroei en de gemiddelde uurlonen.

Voor de groei van het aantal banen in de private sector wordt rekening gehouden met een stijging met 299.000 tegen 247.000 een maand eerder. Voor de steunaanvragen ligt de prognose op 210.000, gelijk aan een week eerder.

Verder staan ook nog de fabrieksorders over april en de wekelijkse olievoorraden geagendeerd.

Olie werd donderdag goedkoper. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 2,5 procent in het rood op 112,39 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 113,34 dollar werd betaald, een daling van 2,6 procent. De markt is in afwachting van de uitkomst van de vergadering van oliekartel OPEC.

De euro/dollar noteerde op 1,0688. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0674 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0654 op de borden.



Bedrijfsnieuws

RWE neemt voor 500 miljoen euro de elektriciteitscentrale Magnum in de Groningse plaats Eemshaven over van Vattenfall om de transitie naar waterstof in gang te zetten. De koers van het aandeel RWE noteerde vlak.

Ryanair vervoerde in mei flink meer passagiers dan in dezelfde maand een jaar eerder, toen het vliegverkeer nog flink te lijden had onder de coronapandemie. De koers van het aandeel Ryanair steeg in Dublin bijna een procent.

Remy Cointreau boekte in het afgelopen boekjaar meer omzet, vooral dankzij een flinke groei in de verkoop van cognac. De koers van het aandeel Remy Cointreau noteerde 3,9 procent hoger.

In Parijs en Frankfurt waren de minnen verreweg in de minderheid, waarbij alleen de koers van het Duitse aandeel Hannover Rueck opviel met een verlies van 2,7 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,5 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index daalde woensdag 0,8 procent tot 4.101,18 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 32.812,97 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent lager op 11.994,46 punten.