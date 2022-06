Valuta: euro rond 1,07 dollar na goede data VS

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag rond de 1,07 dollar en maakt met een oplopende dollar per saldo een kleine correctie door.

"De Amerikaanse inkoopmanagersindices over mei bleken woensdag beter dan verwacht en dat zorgde voor een oplopende dollar", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Ondertussen kijkt de markt de rest van deze week vooral uit naar de Amerikaanse banendata en de komende weken naar de rentebesluiten van de Europese Centrale Bank en de Federal Reserve. Onze verwachting is dat als de Amerikaanse banengroei beter uitkomt dan voorzien, dit een stijgende dollar met zich meebrengt. Bij een tegenvaller verwachten we een gematigder reactie", aldus Van der Meer.

Van der Meer houdt er rekening mee dat in afwachting van macrodata en rentebesluiten de euro tussen de 1,0650 en 1,0750 dollar blijft bewegen.

De handelaar wees verder nog op de renteverhoging met 50 basispunten naar 1,50 procent door de Bank of Canada woensdag.

De producentenprijzen van de eurozone over april bleven op maanbasis met een stijging van 1,2 procent achter bij de verwachte stijging van 2,3 procent.

Vanmiddag staan er voor de Verenigde Staten per saldo drie arbeidsrelateerde data op de agenda: de wekelijkse steunaanvragen, de banengroei in de private sector over mei, een dag uitgesteld in verband met de viering van Memorial Day maandag, en de arbeidskosten over het eerste kwartaal. Dit alles is een aardige voorbode voor het grote arbeidsrapport van vrijdag, met daarin de banengroei en de gemiddelde uurlonen.

Voor de groei van het aantal banen in de private sector wordt rekening gehouden met een stijging met 299.000 tegen 247.000 een maand eerder. Voor de steunaanvragen ligt de prognose op 210.000, gelijk aan een week eerder.

Verder staan ook nog de fabrieksorders over april en de wekelijkse olievoorraden geagendeerd.

Er staat voor vandaag één relevante spreker op de agenda en dat is Loretta Mester van de Federal Reserve van Cleveland.

De euro noteerde donderdag 0,3 procent hoger op 1,0686 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8523 Britse pond. Het Britse pond steeg donderdag 0,4 procent en noteerde op 1,2539 dollar. De Amerikaanse dollar noteerde ten opzichte van de Canadese dollar vlak op 1,2653 Canadese dollar.