Beursupdate: weinig spanning op Beursplein 5

(ABM FN-Dow Jones) Er is weinig spektakel op Beursplein 5 donderdagochtend.

De AEX noteert rond de klok van 11 uur op 701,16 punten, vrijwel gelijk aan het slot woensdag.

Beleggers moeten het dan ook doen zonder al te veel richtinggevend nieuws, terwijl de Londense beurs vandaag gesloten is. Daardoor zijn de volumes vandaag laag. Ook vrijdag is Londen dicht.

De start van de maand juni was geen goede, zag econoom Jim Reid van Deutsche Bank, zowel obligaties als aandelen gingen in de uitverkoop. De arbeidsmarkt is krap, en de inflatie hoog, aldus Reid.

Woensdagavond zei ook James Bullard van de St. Louis Fed dat de Amerikaanse centrale bank vlot naar een neutrale rente moet, in navolging van voorzitter Mary Daly van de San Francisco Fed. "En dat was na de grimmige boodschap van de CEO van JPMorgan", aldus de econoom van Deutsche Bank.

Vanmiddag in de VS is het een stuk drukker met de wekelijkse steunaanvragen, de fabrieksorders en in aanloop naar het banenrapport van vrijdagmiddag straks al het rapport van loonstrookjesverwerker ADP.

De euro/dollar handelt op 1,0689 en olie wordt goedkoper en kost rond de 113 dollar per vat.

Later vandaag vergadert oliekartel OPEC over de productie-afspraken. Vermoedelijk zal het kartel de productiequota opvoeren, om zo tenminste een deel van gesanctioneerde Russische olie op te vangen. Daar staat tegenover dat nu de coronamaatregelen in China worden versoepeld en enkele grote steden weer van het slot gaan, de olievraag hier zal stijgen.

Vanmiddag publiceert Amerika ook de olievoorraden.

Stijgers en dalers

In de AEX gaat Signify aan kop met een koerswinst van 1,7 procent. ArcelorMittal stijgt 1,2 procent. Shell levert 1,1 procent in en Aegon bijna 2 procent. De verzekeraar noteert evenwel ex-dividend en hiervoor gecorrigeerd staat het aandeel in de plus.

In de AMX is Basic-Fit koploper met een koerswinst van 2,4 procent.

Galapagos wint ook zo'n 2 procent, terwijl Air France-KLM bijna 2 procent inlevert. Daarmee is dit het enige aandeel in de Midkap dat meer dan een procent daalt.

Smallcapper Majorel wint 1,2 procent na een overname en Ordina een procent. Sligro levert 1,6 procent in en Vivoryon 2,4 procent.

Allfunds, Lucas Bols en Renewi, allen lokaal genoteerd, winnen rond de 3 procent en DGB Group daalt ruim 10 procent.