Bux kaapt nieuwe operationeel directeur weg bij ABN AMRO Clearing

Beeld: BinckBank

(ABM FN-Dow Jones) Bux, een app om mee te beleggen via de mobiele telefoon, heeft Niek van Rens als nieuwe chief operating officer benoemd. Van Rens is een voormalige bestuurder bij ABN AMRO Clearing en heeft veel ervaring met de wereld van beurshandel, uitvoering en afhandeling van orders, en met het opzetten van startups op dat gebied, lichtte Bux de keuze voor hem toe. De app werkte al samen met Van Rens voor de invoering van de infrastructuur voor fractioneel beleggen. "Bux stelt klanten in staat om te beleggen in bedrijven die passen bij hun belangstelling en waarden, zoals innovatieve aandelen, bedrijven geleid door vrouwen en duurzame beleggingen. Alles kan", aldus Van Rens, die zei te willen focussen op operationele efficiëntie om explosief te kunnen groeien. Eerder dit jaar presenteerde Bux al Dan Zbijowski als nieuwe marketing directeur. Zbijowski werkte voorheen bij Delivery Hero. Hij moet Bux helpen om verder te groeien in Europa. "Terwijl we onze aanwezigheid uitbreiden in heel Europa, zijn we klaar voor een volgende fase van explosieve groei", zei CEO Yorick Naeff van Bux destijds. Bron: ABM Financial News

