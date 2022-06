Flinke omzetgroei voor Remy Cointreau Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Remy Cointreau heeft in het gebroken boekjaar 2021/2022 meer omzet behaald, vooral dankzij een flinke groei in de verkoop van cognac. Dit maakte de Franse destillateur donderdagochtend bekend. De omzet steeg over het boekjaar dat eindigde op 31 maart autonoom met 27,3 procent naar 1,3 miljard euro. Over de eerste negen maanden liep de omzet nog met 38,1 procent op naar bijna 1,1 miljard euro. Bij de cognac-labels steeg de omzet autonoom met 43,8 procent van 221 miljoen naar 323 miljoen euro. Cognac was goed voor 34,1 procent van de groepsomzet over de verslagperiode. De brutomarge kwam uit op 68,6 procent tegen 67,3 procent een jaar eerder, de operationele marge op 25,5 procent tegen 23,4 procent een jaar eerder. Op nettoniveau resteerde een winst van 212,5 miljoen euro tegen 144,5 miljoen euro een jaar eerder. Ten opzichte van het boekjaar 2019/2020 en dus voor de uitbraak van de coronapandemie steeg de groepsomzet autonoom met 29,4 procent en de omzet uit cognac met 58,9 procent. Outlook Rémy Cointreau verwacht voor het lopende boekjaar 2022/2023 op operationeel niveau een positief valuta-effect van 30 tot 40 miljoen euro. Verder bevestigde het bedrijf uit Parijs zowel de financiële als niet-financiële strategie tot aan het boekjaar 2029/2030 met als doelstelling een brutomarge van 72 procent en een operationele marge van 33 procent, gebaseerd op de parameters uit het boekjaar 2019/2020. Het aandeel daalde donderdag in Parijs 0,2 procent. Bron: ABM Financial News

