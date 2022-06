Majorel versterkt zich met nieuwe overname Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Majorel heeft het in Suriname gevestigde Alembo overgenomen. Dit maakte het callcenterbedrijf donderdag bekend zonder financiële details te melden. Alembo bestaat sinds 2005 en heeft meer dan 300 mensen in dienst die de Nederlands sprekende markt bedienen. Bron: ABM Financial News

