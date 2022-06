Lauwe opening verwacht, weer gedoe rond Philips en olie een tikje goedkoper

De AEX lijkt voorzichtig hoger te openen na een flink negatieve handelsdag gisteren. Bij gebrek aan andere cijfers lijken beleggers en analisten zich vooral druk te maken oiver de toekomstige keuzes van de Fed en de (Amerikaanse) economie.

Europese futures noteren fractioneel hoger

Dit geldt tevens voor de Amerikaanse futures, maar het is marginaal

De VIX beweegt amper, maar blijft wel hardnekkig ruim boven de 20

Azië houdt het niet droog: Hongkong gaat ruim een procent in de min, terwijl de Nikkei een paar tienden inlevert

De dollar kijkt het even aan op 1,0664

De Duitse tienjaars rente loopt wat op naar 1,18% en de Amerikaanse daalt lichtjes naar 2,92%

De olieprijs zakt wat tot $113 na berichten dat de Saoedi's bereid zouden zijn om de kraan wat verder open te draaien na het wegvallen van Rusland

Bitcoin weer onder de $30k, goud doet... niks

Bedrijfsnieuws is er nauwelijks vandaag, of het moet Remy-Cointreau zijn, dat in Parijs prima cijfers afleverde. Verder is het vooral Fed- en economie-watchen wat de klok slaat. Jamie Dimon, topman van JP Morgan, is nooit te beroerd voor een pittige quote. Gisteren liet hij weten dat de Amerikaanse economie zich moet opmaken voor een 'hurricane'. De huidige periode ziet hij als stilte voor een zwáre storm.

Aegon-beleggers, niet schrikken vandaag: het aandeel gaat ex-dividend. Meta (v/h Facebook) ging gisteren op Wall Street 'ex-COO': na de aankondiging van het vertrek van topvrouw Shertyl Sandberg daalde het aandeel met een paar procent.

WATCH: Sheryl Sandberg is leaving her post as chief operating officer at Meta Platforms, the parent company of Facebook https://t.co/y2ApJqfp7N pic.twitter.com/GtabDMBJ2w — Reuters Business (@ReutersBiz) June 2, 2022

Er wordt vandaag, en niet voor het eerst, gespeculeerd dat de ECB wel eens agressiever zal moeten optreden dan waar de markt nu op rekent.

The ECB may have to raise interest rates more than markets anticipate to overcome the reluctance of banks to pass along higher borrowing costs, according to Barclays https://t.co/eYxf6QDwlK — Bloomberg Economics (@economics) June 2, 2022

Gisteren eind van de middag trok Philips al opnieuw de aandacht in negatieve zin. De problemen met zijn medische apparatuur bleken al jaren bekend. De IEX Beleggersdesk volgt een en ander op de voet.

Nieuws, advies, shorts

De AFM meldt deze shorts:

Agenda

00:00 Algemene Aandeelhoudersvergadering (D'Ieteren Group SA/NV)

00:00 Rente en wisselkoersen - May 2022 (Nederland)

00:00 Rentetermijnstructuur - May 2022 (Nederland)

00:00 (Voorbeurs) notering ex-dividend (Aegon NV)

00:00 (Voorbeurs) notering ex-dividend (Recticel NV)

00:45 Autoverkoop Frankrijk - May 2022 (Frankrijk)

08:15 Werkgelegenheid Verenigde Staten - ADP National Employment Report (Verenigde Staten)

08:15 Werkgelegenheid Verenigde Staten - ADP Report May 2022 (Verenigde Staten)

10:00 Industriële bestellingen Verenigde Staten - Factory Orders Apr 2022 (Verenigde Staten)

Succes vandaag!