Licht hogere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,3 procent. De beurs in Londen is vandaag gesloten, waardoor de omzetten relatief laag kunnen zijn, hetgeen de volatiliteit kan aanjagen.

Woensdag startte de AEX de handelsdag nog op een positieve noot, maar de winsten werden niet echt uitgebouwd. Na een rode opening op Wall Street kozen beleggers vervolgens toch snel het hazenpad en de hoofdindex van Beursplein 5 sloot de handelsdag af met een fors verlies van 1,6 procent op 701,19 punten.

De sterke bewegingen op en neer horen volgens vermogensbeheerder Fred van Deijck van Bustelberg bij de onzekerheid van de huidige markt. "Misschien hebben we de bodem wel gehad, maar dat betekent niet dat we daarna in een rechte lijn omhoog gaan."

Ook Wall Street sloot woensdagavond lager, maar de verliezen bleven binnen de perken met een daling voor hoofdgraadmeter S&P 500 van driekwart procent.

De sessie van woensdag luidde een nieuwe handelsmaand in, maar weinig beleggers verwachten een einde aan de volatiliteit. Veel beleggers blijven zich zorgen maken over het tempo van de renteverhogingen van de Federal Reserve en of dit de Amerikaanse economie in een recessie zal storten.

Een tweetal inkoopmanagersindices voor de Amerikaanse industrie lieten gisteren een verdeeld beeld zien. Uit cijfers van Institute for Supply Management bleek dat de industrie in de VS in mei onverwacht in een groeiversnelling terecht is gekomen. De inkoopmanagersindex van ISM steeg van 55,4 in april naar 56,1 afgelopen maand.

De index van Markit suggereerde echter een vertraging van de groei in mei in de VS. Deze index daalde van 59,2 in april naar 57,0 in mei, maar duidt dus nog wel op een flinke groei.

De vrijgave van het Beige Book verontruste beleggers niet. In alle twaalf Federal Reserve-districten was de afgelopen verslagperiode sprake van aanhoudende economische groei.

De julifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag een half procent hoger op 115,26 dollar op de New York Mercantile Exchange. In de Aziatische handel vanochtend geeft de future echter krap 2 procent prijs, na berichtgeving in the Financial Times dat Saoedi Arabië bereid zou zijn om zijn productie op te voeren indien de Russische productie significant zou dalen na de invoering van sancties door de Europese Unie. Vandaag komt oliekartel OPEC bijeen om te vergaderen over toekomstige productieverhogingen.

Ook de Aziatische aandelenbeurzen staan vanochtend onder druk met als koploper de Hang Seng index in Hongkong met een verlies van ruim anderhalf procent. De Shanghai Composite weet wel nipt in het groen te noteren.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de vrijgave van het ADP banenrapport, in aanloop naar het officiële banenrapport in de VS van vrijdag, de wekelijkse Amerikaanse steunaanvragen en de fabrieksorders in de VS in april.

Bedrijfsnieuws

Heineken moet nog altijd rekening houden met claims van de Griekse sectorgenoot Macedonian Thrace Brewery en het Deens Carlsberg vanwege machtsmisbruik door Heineken-dochter Athenian Brewery, dat daarvoor al een boete van circa 27 miljoen euro ontving. Dit schreef het Het Financieele Dagblad donderdag naar aanleiding van een nog niet gepubliceerd vonnis van de rechtbank in Amsterdam, ingezien door de krant.

Shell rondde de overname van een groep tankstations van Landmark af. Op 26 oktober 2021 meldde Shell Retail and Convenience Operations, een dochteronderneming van Shell Oil Products US, overeenstemming te hebben bereikt over de aankoop.

Ctac neemt de Amstelveense ICT-consultant Technology2Enjoy over voor een niet nader genoemd bedrag. T2E heeft 20 medewerkers en een jaaromzet van circa 3 miljoen euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde woensdag 0,8 procent tot 4.101,18 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 32.812,97 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent lager op 11.994,46 punten.