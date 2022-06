FD: Heineken nog niet van Griekse claim af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Heineken moet nog altijd rekening houden met claims van de Griekse sectorgenoot Macedonian Thrace Brewery en het Deens Carlsberg vanwege machtsmisbruik door Heineken-dochter Athenian Brewery, dat daarvoor al een boete van circa 27 miljoen euro ontving. Dit schreef het Het Financieele Dagblad donderdag naar aanleiding van een nog niet gepubliceerd vonnis van de rechtbank in Amsterdam, ingezien door de krant. Heineken vecht de zaak van de Griekse brouwer aan bij de Griekse Raad van State. In maart van dit jaar betoogden de advocaten van Heineken dat de claim van MTB verjaard is, aldus de krant, maar de Amsterdamse rechtbank is van mening dat de Grieken de zaak op tijd aanhangig hebben gemaakt. De dochter van Heineken heeft in Griekenland een marktaandeel van 50 procent en heeft een ontmoedigingsbeleid gevoerd om het bier van concurrenten te weren uit horecagelegenheden en supermarkten, zo oordeelde de Griekse kartelwaakhond al in 2014. De nummer twee in Griekenland, Carlsberg, heeft ongeveer een kwart van de markt in handen. De Deense brouwer is ook een rechtszaak begonnen vanwege het marktmisbruik van de Heineken-dochter. MTB en Carlsberg claimen opgeteld 478 miljoen euro van Heineken, zo blijkt volgens het FD uit het jaarverslag van de Amsterdamse brouwer. Bron: ABM Financial News

