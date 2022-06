Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 21 punten voor de Duitse DAX en een plus van 14 punten voor de Franse CAC 40. Londen is vandaag gesloten.

De Europese beurzen zijn woensdag lager gesloten, nadat het sentiment op Wall Street terugviel.

De Europese beurzen schommelden gedurende de handelsdag tussen lichte winsten en verliezen, vanwege de aanhoudende zorgen over een mogelijke recessie, hoge inflatie en stijgende rente. Met name de bezorgdheid over de inflatie, die op zijn hoogste niveau in meerdere decennia staat, blijft een punt van zorg. De belangrijkste vraag is hoe dit de plannen van de Federal Reserve om zijn monetaire beleid te verkrappen zal beïnvloeden. Het risico dat de Amerikaanse centrale bank de rente blijft verhogen en zijn balans zal afbouwen, is dat dit de economische vraag zodanig zou kunnen aantasten dat er een recessie volgt.

"Na wat rust in de afgelopen paar weken, zijn aandelen en obligaties de afgelopen 24 uur opnieuw in de verkoop gegaan, terwijl de inflatievrees nog een tandje bijzette", merkte marktanalist Jim Reid van Deutsche Bank op.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de industrie in de eurozone in mei minder hard is gegroeid, hoewel de groeivertraging minder sterk was dan voorzien. De inkoopmanagersindex voor de industrie daalde van 55,5 naar 54,6.

De separate indices lieten een verdeeld beeld zien. In het Verenigd Koninkrijk vertraagde de groei, terwijl de Duitse industrie in mei juist iets harder groeide. Ook in Frankrijk vertraagde de groei, evenals in Italië. In Spanje trok de groei licht aan, terwijl de Nederlandse industrie iets minder hard groeide dan in de maand ervoor.

De Duitse detailhandelsverkopen zijn in april flink teruggelopen. Op maand- en jaarbasis daalden de verkopen met respectievelijk 5,4 procent en 0,4 procent.

De werkloosheid in de eurozone was in april stabiel op 6,8 procent, net als in maart.

Bedrijfsnieuws

Autofabrikanten hadden woensdag de wind in de rug. In Parijs gingen de koersen van aandelen Stellantis en Renault aan de leiding met stijgingen van respectievelijk 1,8 procent en 3,9 procent. In Frankfurt won de koers van het aandeel Volkswagen 2,5 procent. De koers van het aandeel BMW steeg 2,3 procent en van Porsche circa 4,0 procent. Mercedes steeg circa 1,8 procent. Vermogensbeheerder Fred van Deijck van Bustelberg Effectenkantoor wees op berichten dat Japanse autofabrikanten de hogere prijzen goed kunnen doorberekenen aan klanten.

In Frankfurt sprong Zalando met een verlies van bijna 7,0 procent in het oog.

In Parijs verloor Totalenergies circa 2,4 procent, terwijl Capgemini 2,5 procent daalde. Carrefour steeg 1,3 procent.

Euro STOXX 50 3.759,54 (-0,8%)

STOXX Europe 600 438,72 (-1,0%)

DAX 14.340,47 (-0,3%)

CAC 40 6.418,89 (-0,8%)

FTSE 100 7.532,95 (-1,0%)

SMI 11.494,12 (-1,0%)

AEX 701,19 (-1,6%)

BEL 20 3.854,14 (-1,0%)

FTSE MIB 24.283,56 (-0,9%)

IBEX 35 8.747,20 (-1,2%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag in het groen.

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag nog lager gesloten.

De sessie van woensdag luidde een nieuwe handelsmaand in, maar weinig beleggers verwachten een einde aan de volatiliteit. Veel beleggers blijven zich zorgen maken over het tempo van de renteverhogingen van de Federal Reserve en of dit de Amerikaanse economie in een recessie zal storten. Acht van de laatste 11 renteverhogingscycli van de Fed zijn uiteindelijk in een recessie geëindigd, aldus analisten van Deutsche Bank.

Voorzitter James Bullard van de St. Louis Fed zei woensdag dat de Fed de door de markt verwachte renteverhogingen zal moeten doorvoeren, waarmee hij pleitte voor een renteverhoging van een half procentpunt tijdens de volgende beleidsvergadering van de Amerikaanse centrale bank op 14 en 15 juni.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag ging de aandacht met name uit naar het Beige Book van de Federal Reserve. In alle twaalf Federal Reserve-districten was de afgelopen verslagperiode sprake van aanhoudende economische groei. Een meerderheid van de districten sprak van een lichte of bescheiden groei, terwijl vier districten spraken over een gematigde groei. Vier districten gaven expliciet aan dat het groeitempo sinds de voorgaande periode was vertraagd, zo bleek uit het rapport.

De meeste districten meldden dat de werkgelegenheid matig of bescheiden steeg. Alle districten noemden de arbeidsmarkt krap. In de meeste districten was volgens het Beige Book sprake van sterke of robuuste prijsstijgingen.

Een tweetal inkoopmanagersindices voor de industrie lieten een verdeeld beeld zien. Uit cijfers van Institute for Supply Management bleek dat de industrie in de VS in mei onverwacht in een groeiversnelling terecht is gekomen. De inkoopmanagersindex van ISM steeg van 55,4 in april naar 56,1 afgelopen maand.

De index van Markit suggereerde echter een vertraging van de groei in mei. De index daalde van 59,2 in april naar 57,0 in mei.

Het aantal hypotheekaanvragen in de VS is vorige week gedaald met 2,3 procent. De marktindex daalde van 315,5 naar 308,3.

Het aantal vacatures in de Verenigde Staten is gedaald van 11,9 in maart naar 11,4 vacatures in april.

De bouwuitgaven in de VS zijn in april met 0,2 procent gestegen, terwijl de markt rekende op een stijging met 0,5 procent.

De julifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 0,5 procent hoger op 115,26 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een vijftal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen het ADP-banenrapport, de wekelijkse steunaanvragen en de arbeidskosten in het eerste kwartaal, gevolgd door de fabrieksorders in april en de wekelijkse olievoorraden.

Bedrijfsnieuws

Het aandeel Salesforce steeg ruim 10,0 procent, na een sterker dan verwachte kwartaalomzet, die zorgen over de vraag naar de software van Salesforce dempte. De omzet groeide met 24 procent in het eerste kwartaal en Salesforce verhoogde de winstverwachting voor dit jaar.

HP Inc heeft ook een positieve winstverwachting afgegeven, ondanks de verstoringen van de aanvoerketen en de impact op het laptop- en printbedrijf van de sancties tegen Rusland. De vraag naar computers kwam afgelopen maanden vooral van zakelijke klanten. Bedrijven investeren nog steeds in computers voor hun medewerkers, die van thuiswerken naar hybride overschakelen. De goedkopere laptops gaan echter minder snel over de toonbank dan tijdens de coronapandemie. Het aandeel won ruim 4,0 procent.

Delta Air Lines heeft de omzetverwachting voor het tweede kwartaal verhoogd, ondanks een lagere capaciteit, terwijl ook de kosten hoger worden ingeschat. Het aandeel noteerde bijna 5,0 procent lager.

DoorDash verhoogde zijn verwachtingen voor de orders in het tweede kwartaal, nu klanten vaker maaltijden bestellen en voor grotere bedragen. Waar eerst nog op 12,1 tot 12,5 miljard dollar aan bruto orderwaarde werd gerekend, is dit nu 12,5 tot 12,7 miljard, en nog iets meer met de Finse overname Wolt meegeteld. Het aandeel daalde ruim 6,0 procent.

S&P 500 index 4.101,23 (-0,8%)

Dow Jones index 32.812,90 (-0,5%)

Nasdaq Composite 11.994,46 (-0,7%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag overwegend lager.

Nikkei 225 27.428,19 (-0,1%)

Shanghai Composite 3.188,22 (+0,1%)

Hang Seng 20.906,45 (-1,6%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0655. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0654 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0651 op de borden.

USD/JPY Yen 130,05

EUR/USD Euro 1,0655

EUR/JPY Yen 138,57

MACRO-AGENDA:

09:00 Londense beurs gesloten (VK)

11:00 Producentenprijzen - April (eur)

14:15 Banenrapport ADP - Mei (VS)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Arbeidskosten - eerste kwartaal def. (VS)

16:00 Fabrieksorders - April (VS)

17:00 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

00:00 Bijeenkomst OPEC

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten