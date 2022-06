Bullard zegt dat de Fed de verwachtingen van renteverhogingen moet waarmaken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve zal de door de markt verwachte renteverhogingen moeten doorvoeren. Dit zei voorzitter James Bullard van de St. Louis Fed woensdag. Bullard zei dat de financiële markten veel renteverhogingen van de centrale bank al hebben ingeprijsd en dat het aan de Amerikaanse centrale bank is om dit te ratificeren met aanhoudende renteverhogingen. "Het feit dat de marktrentes boven hun prepandemische benchmarks zijn gestegen, terwijl de beleidsrente dat niet is, kan worden gezien als het effect van een geloofwaardige forward guidance", zei Bullard. "De Fed moet de eerder afgegeven forward guidance nog bekrachtigen, maar de effecten op de economie en op de inflatie zijn al merkbaar", voegde hij toe. Bullard is een stemgerechtigd lid van het Federal Open Market Committee en een standvastige voorstander van tariefverhogingen die gericht zijn op het aanpakken van de hoge inflatie. De Fed zal op 14 en 15 juni bijeenkomen. De bijeenkomst zal waarschijnlijk resulteren in een renteverhoging van een half procentpunt. Bron: ABM Financial News

