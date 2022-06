Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, na het nieuws dat Shanghai de coronavirus-lockdown heeft versoepeld, waardoor de vraag naar ruwe olie waarschijnlijk zal toenemen. De markt kijkt tevens uit naar een bijeenkomst van OPEC en zijn bondgenoten, bekend als OPEC+, donderdag. The Wall Street Journal meldde dat de groep overweegt Rusland vrij te stellen van zijn productiedoelstellingen. Shanghai meldde woensdag dat zijn volledige bus- en metrodiensten worden hervat, evenals de basistreinverbindingen met de rest van China. Toch zitten meer dan een half miljoen mensen op een totaal van 25 miljoen inwoners nog steeds in lockdown of in zogenaamde controlezones omdat er nog steeds virusgevallen worden gedetecteerd, meldde de Associated Press. China's zogenaamde zero-COVID-beleid heeft geleid tot massale lockdowms in Shanghai, de grootste stad van het land en een belangrijk commercieel centrum. De lockdowns in China zijn volgens marktvolgers de reden dat de olieprijs niet nog verder is gestegen. De Europese Unie heeft deze week overeenstemming bereikt over een plan dat een gedeeltelijk embargo oplegt op de invoer van Russische ruwe olie. Maar oliefutures verloren laat in de sessie van dinsdag aan kracht nadat The Wall Street Journal meldde dat sommige OPEC-leden overwegen Rusland vrij te stellen van de OPEC+ productieovereenkomst als sancties en het gedeeltelijke invoerverbod van de EU het vermogen van het land om zijn doelen te bereiken ondermijnen. Indien dit wordt overeengekomen zou dat de weg vrijmaken voor andere producenten, waaronder Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, om meer ruwe olie te produceren om het tekort van Rusland aan te vullen. De julifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 0,5 procent hoger op 115,26 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

